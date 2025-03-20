В Екатеринбурге скончалась основательница известного благотворительного фонда. Фото

В Екатеринбурге умерла основательница приюта «Лехин дом» Ольга Ермолаева

20 марта 2025 в 19:11 Размер текста - 17 +

Женщина скончалась 18 марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге скончалась 62-летняя основательница приюта для бездомных животных «Лехин дом» Ольга Ермолаева. Об этом сообщили представители приюта в соцсетях. «Случилось то, чего никто из нас не ожидал и даже боялся себе представить. Вчера вечером перестало биться огромное доброе сердце основательницы благотворительного фонда „Лехин дом“, нашей кото-мамы Ермолаевой Ольги Станиславовны. Пока мозг отказывается принять эту информацию, пока все в растерянности, что делать дальше», — говорится в сообщении. Прощание с Ермолаевой пройдет 22 марта. «Человек, который сделал больше для этого мира, чем те, у кого есть власть и возможности», «Я ни разу не встречала человека, который бы так относился к пушистикам. Ольга просто растворилась в них, за каждого, действительно за каждого переживала, не жалела сил и средств даже на самых безнадежных — доживали наши подопечные достойно», — вспоминают знакомые. Все коты и кошки, которые были в «Лехином доме», после смерти владелицы отправятся в приют «Матроскин». «Мы сделаем все возможное, чтобы окружить их теплом, заботой и найти им любящие семьи», — говорят в пермском приюте. Фото: соцсети приюта «Лехин дом» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге скончалась 62-летняя основательница приюта для бездомных животных «Лехин дом» Ольга Ермолаева. Об этом сообщили представители приюта в соцсетях. «Случилось то, чего никто из нас не ожидал и даже боялся себе представить. Вчера вечером перестало биться огромное доброе сердце основательницы благотворительного фонда „Лехин дом“, нашей кото-мамы Ермолаевой Ольги Станиславовны. Пока мозг отказывается принять эту информацию, пока все в растерянности, что делать дальше», — говорится в сообщении. Прощание с Ермолаевой пройдет 22 марта. «Человек, который сделал больше для этого мира, чем те, у кого есть власть и возможности», «Я ни разу не встречала человека, который бы так относился к пушистикам. Ольга просто растворилась в них, за каждого, действительно за каждого переживала, не жалела сил и средств даже на самых безнадежных — доживали наши подопечные достойно», — вспоминают знакомые. Все коты и кошки, которые были в «Лехином доме», после смерти владелицы отправятся в приют «Матроскин». «Мы сделаем все возможное, чтобы окружить их теплом, заботой и найти им любящие семьи», — говорят в пермском приюте.