«Чебурашка» возвращается: что известно о продолжении бестселлера

В 2022 году «Чебурашка» порвал российский кинопрокат. Детский фильм собрал в первый день показа более 225 миллионов рублей, а 10 января 2023 года «Чебурашка» смог стать самым кассовым фильмом в истории России, собрав более трех миллиардов рублей. Так что не удивительно, что скоро зрители смогут увидеть продолжение картины. URA.RU рассказывает все, что известно о «Чебурашке 2».
О чем был первый «Чебурашка»
Однажды ураган уносит Чебурашку из далекой и жаркой страны на черноморское побережье России. Он попадает в дом Гены — садовника из дендрария, который безуспешно пытается помириться с дочерью Таней. По началу раздраженный незваным гостем, Гена быстро привыкает к Чебурашке и решает оставить его себе. А когда зверька видит внук Гриша и дочка мужчины, то между родственниками начинает таять лед.
Тем временем хозяйка шоколадной фабрики Римма вовсю готовится к конкурсу на фестивале шоколада. Женщина боится проиграть маленькой «Шоколадной мастерской», в которой работает дочь Гены. Женщина строит козни и однажды запускает в магазин конкурентов крыс, чтобы воспользоваться переполохом и украсть книгу рецептов.
В надежде помочь Тане, Гена обменивает Чебурашку на книгу рецептов, но такое решение ее не устраивает. Тогда Гена проводит спасательную операцию, чтобы вызволить друга из рук Риммы. Извинившись перед Чебурашкой, Гена узнает, что его внук пропал. Но благодаря ушастому другу Гришу удается спасти.
В конце фильма все собираются на день рождения Чебурашки. Даже Римма приходит, чтобы извиниться перед зверьком. Гена прощает женщину, а затем поет легендарную песню «К сожалению день рождения только раз в году».
О чем будет второй «Чебурашка»
Сюжет сиквела вновь рассказывает историю Гены и Чебурашки. Спустя год после событий первого фильма, Чебурашка заметно повзрослел: у героя начинают проявляться подростковая резвость и задор, в то время пока Гена пытается успокоить и воспитать приятеля.
«В нашей истории много героев и линий, которые развиваются в прошлом и настоящем», — рассказал «Кинопоиску» продюсер Виталий Шляппо. «Чебурашка просто перестает слушаться Гену, подвергает сомнению его авторитет и делает так, как ему хочется».
Первые шалости Чебурашки начнутся на дне рождении Сони. Несмотря на просьбу Гены вести себя спокойно, герой устраивает настоящий переполох. Да такой, что Римма улетает в чан с шоколадом.
В страхе получить наказание за шалость, Чебурашка, Соня и Гриша сбегают в горы, а затем теряются в лесу. И взрослые отправляются в настоящее приключение, чтобы спасти ребят.
Также создатели рассказали, что в продолжении Чебурашки зрители увидят, как появился дом, в котором живет Гена, а также как он познакомился с женой Любой. Авторы также приоткроют тайну того, откуда появился Чебурашка.
Кто снимется в «Чебурашке 2»
Главные роли останутся у актеров из первого фильма. Нелюдимого и ворчливого садовника Гену сыграет Сергей Гармаш. Задорного Чебурашку озвучит Ольга Кузьмина. Полина Максимова вернется к роли дочери главного героя Тани, а Елена Яковлева вновь сыграет богатую хозяйку шоколадной фабрики Римму. Полностью съемочная команда нового «Чебурашки» выглядит так:
- Сергей Гармаш – Гена, садовник дендрария
- Ольга Кузьмина – Чебурашка (озвучивание)
- Елена Яковлева – Римма, директор шоколадной фабрики
- Федор Добронравов – Валерий Завгородний, друг Гены
- Полина Максимова – Таня, дочка Гены и мама Гриши
- Сергей Лавыгин – Толя, муж Тани
- Дмитрий Лысенков – Ларион, помощник Риммы
- Илья Кондратенко – Гриша, внук Гены
- Ева Смирнова – Соня, внучка Риммы
Кто снимает второго «Чебурашку»
За режиссерским креслом «Чебурашки 2» остался Дмитрий Дьяченко, снявший первую картину. Среди его работ также можно отметить трилогию «Последний богатырь», сериалы «Кухня» и «Отель Элеон», а также несколько фильмов «Квартета И»: «День радио», «О чем говорят мужчины» и «Быстрее, чем кролики».
Когда выйдет «Чебурашка 2»
Фанатам первого «Чебурашки» придется подождать выхода сиквела. Театральный прокат фильма намечен на 21 декабря 2025 года. Телевизионная премьера намечена на первый день нового года.
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