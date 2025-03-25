Челябинцам показали, как спасли иллюминацию на набережной от половодья. Видео

В Челябинске обезопасили от затопления освещение на набережной реки Миасс
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Набережная реки Миасс и ребра Дубровского. Челябинск, вода, купание запрещено, лето, паводок, наводнение, потоп, набережная реки миасс, река миасс , август
В прошлом году после ливней уровень воды у набережной достиг критической отметки Фото:

На набережной реки Миасс в Челябинске пересмотрели схему освещения подпорной стены, чтобы обезопасить электрику от весеннего половодья. Специалисты обесточили провода, находящиеся в воде, и проверили всю цепь питания иллюминации. Об этом URA.RU рассказали в мэрии.

«По поручению главы Челябинска Алексея Лошкина 24 марта специалисты МКУ „ЭВИС“ пересмотрели схему освещения подпорной стены набережной. Часть светильников отключили. Кабели, находящиеся под водой, обесточили», — уточнили в администрации муниципалитета.

Также в мэрии добавили, что не тронутые водой элементы освещения функционируют исправно. Подтопление набережной реки Миасс недавно произошло из-за таяния снега и сброса воды из Шершневского водохранилища. Сейчас ситуация стабилизировалась.

Как сообщало URA.RU ранее, сброс воды на Шершневском водохранилище за неделю увеличился в 3,5 раза — с 14 до 50 кубических метров в секунду. Мониторинг за состоянием резервуара проводится круглосуточно.

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На набережной реки Миасс в Челябинске пересмотрели схему освещения подпорной стены, чтобы обезопасить электрику от весеннего половодья. Специалисты обесточили провода, находящиеся в воде, и проверили всю цепь питания иллюминации. Об этом URA.RU рассказали в мэрии. «По поручению главы Челябинска Алексея Лошкина 24 марта специалисты МКУ „ЭВИС“ пересмотрели схему освещения подпорной стены набережной. Часть светильников отключили. Кабели, находящиеся под водой, обесточили», — уточнили в администрации муниципалитета. Также в мэрии добавили, что не тронутые водой элементы освещения функционируют исправно. Подтопление набережной реки Миасс недавно произошло из-за таяния снега и сброса воды из Шершневского водохранилища. Сейчас ситуация стабилизировалась. Как сообщало URA.RU ранее, сброс воды на Шершневском водохранилище за неделю увеличился в 3,5 раза — с 14 до 50 кубических метров в секунду. Мониторинг за состоянием резервуара проводится круглосуточно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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