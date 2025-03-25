На набережной реки Миасс в Челябинске пересмотрели схему освещения подпорной стены, чтобы обезопасить электрику от весеннего половодья. Специалисты обесточили провода, находящиеся в воде, и проверили всю цепь питания иллюминации. Об этом URA.RU рассказали в мэрии.
«По поручению главы Челябинска Алексея Лошкина 24 марта специалисты МКУ „ЭВИС“ пересмотрели схему освещения подпорной стены набережной. Часть светильников отключили. Кабели, находящиеся под водой, обесточили», — уточнили в администрации муниципалитета.
Также в мэрии добавили, что не тронутые водой элементы освещения функционируют исправно. Подтопление набережной реки Миасс недавно произошло из-за таяния снега и сброса воды из Шершневского водохранилища. Сейчас ситуация стабилизировалась.
Как сообщало URA.RU ранее, сброс воды на Шершневском водохранилище за неделю увеличился в 3,5 раза — с 14 до 50 кубических метров в секунду. Мониторинг за состоянием резервуара проводится круглосуточно.
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