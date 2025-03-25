Челябинцам показали, как спасли иллюминацию на набережной от половодья. Видео

В Челябинске обезопасили от затопления освещение на набережной реки Миасс

25 марта 2025 в 22:43 Размер текста - 17 +

В прошлом году после ливней уровень воды у набережной достиг критической отметки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На набережной реки Миасс в Челябинске пересмотрели схему освещения подпорной стены, чтобы обезопасить электрику от весеннего половодья. Специалисты обесточили провода, находящиеся в воде, и проверили всю цепь питания иллюминации. Об этом URA.RU рассказали в мэрии. «По поручению главы Челябинска Алексея Лошкина 24 марта специалисты МКУ „ЭВИС“ пересмотрели схему освещения подпорной стены набережной. Часть светильников отключили. Кабели, находящиеся под водой, обесточили», — уточнили в администрации муниципалитета. Также в мэрии добавили, что не тронутые водой элементы освещения функционируют исправно. Подтопление набережной реки Миасс недавно произошло из-за таяния снега и сброса воды из Шершневского водохранилища. Сейчас ситуация стабилизировалась. Как сообщало URA.RU ранее, сброс воды на Шершневском водохранилище за неделю увеличился в 3,5 раза — с 14 до 50 кубических метров в секунду. Мониторинг за состоянием резервуара проводится круглосуточно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На набережной реки Миасс в Челябинске пересмотрели схему освещения подпорной стены, чтобы обезопасить электрику от весеннего половодья. Специалисты обесточили провода, находящиеся в воде, и проверили всю цепь питания иллюминации. Об этом URA.RU рассказали в мэрии. «По поручению главы Челябинска Алексея Лошкина 24 марта специалисты МКУ „ЭВИС“ пересмотрели схему освещения подпорной стены набережной. Часть светильников отключили. Кабели, находящиеся под водой, обесточили», — уточнили в администрации муниципалитета. Также в мэрии добавили, что не тронутые водой элементы освещения функционируют исправно. Подтопление набережной реки Миасс недавно произошло из-за таяния снега и сброса воды из Шершневского водохранилища. Сейчас ситуация стабилизировалась. Как сообщало URA.RU ранее, сброс воды на Шершневском водохранилище за неделю увеличился в 3,5 раза — с 14 до 50 кубических метров в секунду. Мониторинг за состоянием резервуара проводится круглосуточно.