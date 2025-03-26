Bloomberg: Путин поставил Трампа перед тяжелым выбором

Президенту США Дональду Трампу необходимо будет либо оказывать давление на Россию, либо идти на уступки президенту РФ Владимиру Путину для разрешения конфликта на Украине. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на европейских дипломатов.
«Американскому лидеру [Трампу] придется сделать выбор: он может начать оказывать давление на Москву или пойти на существенные уступки [президенту России Владимиру] Путину, чтобы уложиться в установленный им самим срок прекращения боевых действий на Украине», — передает агентство слова европейских дипломатов. Они подчеркивают, что изначальное заявление президента США о том, что он способен разрешить конфликт на Украине по итогу может сыграть с ним злую шутку.
Еще до своей победы в президентских выборах Трамп открыто заявлял, что способен завершить конфликт на Украине за 24 часа. Причем он озвучивал данный тезис неоднократно. В Кремле к таким словам всерьез не относились. Уже в марте 2025 года Трамп уточнил, что его слова были сарказмом. В РФ же давали понять, что готовы идти на дипломатию, благодаря усилиям Трампа и Путина по урегулированию украинского конфликта, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.