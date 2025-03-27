В Челябинской области задержали первого в сезоне поджигателя леса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
От действий мужчины пострадало несколько лесных участков
От действий мужчины пострадало несколько лесных участков Фото:

В Троицком округе (Челябинская область) работники лесхоза задержали первого в сезоне поджигателя. Мужчина был передан в правоохранительные органы, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«По предварительным данным причиной ландшафтного пожара стал поджог. По „горячим следам“ был задержан подозреваемый в поджоге данной территории — мужчина 1987 года рождения», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Всего от действий мужчины пострадало несколько лесных участков, площадью от 100 до 200 квадратных метров каждый. Теперь ему предстоит ответить по закону.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Троицком округе (Челябинская область) работники лесхоза задержали первого в сезоне поджигателя. Мужчина был передан в правоохранительные органы, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС п о региону. «По предварительным данным причиной ландшафтного пожара стал поджог. По „горячим следам“ был задержан подозреваемый в поджоге данной территории — мужчина 1987 года рождения», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства. Всего от действий мужчины пострадало несколько лесных участков, площадью от 100 до 200 квадратных метров каждый. Теперь ему предстоит ответить по закону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...