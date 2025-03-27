В Челябинской области задержали первого в сезоне поджигателя леса

В Троицком округе (Челябинская область) работники лесхоза задержали первого в сезоне поджигателя. Мужчина был передан в правоохранительные органы, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«По предварительным данным причиной ландшафтного пожара стал поджог. По „горячим следам“ был задержан подозреваемый в поджоге данной территории — мужчина 1987 года рождения», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Всего от действий мужчины пострадало несколько лесных участков, площадью от 100 до 200 квадратных метров каждый. Теперь ему предстоит ответить по закону.
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