Дипломат высказался о дате третьих переговоров России и США

Точные сроки следующей встречи между делегациями России и США неизвестны. Об этом рассказал турецкий дипломатический источник.
«Нет, нам они неизвестны. Сроки согласовывают стороны», — передает слова дипломата РИА Новости. Он добавил, что переговоры между Россией и США продвигается в позитивной атмосфере и направлены на нормализацию работы дипломатических представительств. Турецкий дипломатический источник выразил надежду, что следующая встреча будет назначена в ближайшее время.
10 апреля в Стамбуле завершились переговоры между американской и российской делегациями. Представитель России Александр Дарчиев подчеркнул, что целью встреч было преодоление «токсичного наследия» прошлых отношений. Как сообщает турецкий дипломатический источник, обе стороны продемонстрировали политическую волю. Хотя конкретные выводы пока рано делать, позитивный настрой и стремление к результатам были очевидны.
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