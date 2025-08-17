Путин и Лукашенко обсудили саммит на Аляске

Помимо встречи на Аляске Путин и Лукашенко также обсудили вопросы двухсторонних отношений
Помимо встречи на Аляске Путин и Лукашенко также обсудили вопросы двухсторонних отношений
Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко обсудили итоги саммита, который прошел 15 августа на Аляске. Во время телефонного разговора главы государств также затронули отдельные вопросы двусторонних отношений.

«Президенты Беларуси и России обсудили ситуацию в регионе с учетом состоявшихся переговоров на Аляске. Российский лидер подробно проинформировал белорусского коллегу о результатах прошедшего Саммита Россия — США», — говорится в  telegram-канале «Пул Первого». Помимо этого Путин и Лукашенко обсудили вопросы двусторонних отношений.

Саммит Россия — США прошел 15 августа на Аляске. Встреча двух лидеров почти три часа. Она началась с личной беседы Путина и Трампа в лимузине, после чего переговоры продолжились на военной базе Элмендорф-Ричардсон в расширенном составе. Саммит прошел в ночь на 15 августа по американскому времени и стал первым крупным мероприятием между Россией и США после продолжительной паузы в двусторонних контактах.

