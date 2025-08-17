Токаев поздравил Путина с итогами саммита на Аляске

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил российского лидера Владимира Путина с результатами саммита России и США, который прошел 15 августа в Анкоридже (Аляска, США). Об этом сообщает пресс-служба главы Казахстана.
«Глава нашего государства поздравил коллегу с итогами встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже», — говорится на сайте пресс-службы. Токаев отметил, что переговоры способствовали лучшему пониманию американской стороной российской позиции по Украине, это поможет в поиске точек соприкосновения в решении конфликта.
Президент Казахстана также подчеркнул значение саммита для укрепления международных позиций России и развития взаимопонимания в мире, отметив высокий уровень организации визита. Владимир Путин, в свою очередь, проинформировал собеседника о ряде аспектов прошедших переговоров. В завершение разговора Токаев поблагодарил российского лидера за сотрудничество в сфере энергетики.
15 августа на Аляске прошел саммит России и США. Переговоры лидеров двух стран длились около трех часов: сначала Владимир Путин и Дональд Трамп пообщались лично в лимузине, затем встреча продолжилась на военной базе Элмендорф-Ричардсон с участием делегаций. Это стало первой крупной встречей между Москвой и Вашингтоном после долгого перерыва в двусторонних контактах. Оба лидера оценили переговоры положительно. В частности, Трамп поддержал идею Путина о передаче всего Донбасса России, передает «Национальная служба новостей».
