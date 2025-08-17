Токаев поздравил Путина с итогами саммита на Аляске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Токаев заявил, что переговоры Путина и Трампа имеют важное значение в решении украинского конфликта
Токаев заявил, что переговоры Путина и Трампа имеют важное значение в решении украинского конфликта Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил российского лидера Владимира Путина с результатами саммита России и США, который прошел 15 августа в Анкоридже (Аляска, США). Об этом сообщает пресс-служба главы Казахстана.

«Глава нашего государства поздравил коллегу с итогами встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже», — говорится на сайте пресс-службы. Токаев отметил, что переговоры способствовали лучшему пониманию американской стороной российской позиции по Украине, это поможет в поиске точек соприкосновения в решении конфликта.

Президент Казахстана также подчеркнул значение саммита для укрепления международных позиций России и развития взаимопонимания в мире, отметив высокий уровень организации визита. Владимир Путин, в свою очередь, проинформировал собеседника о ряде аспектов прошедших переговоров. В завершение разговора Токаев поблагодарил российского лидера за сотрудничество в сфере энергетики.

15 августа на Аляске прошел саммит России и США. Переговоры лидеров двух стран длились около трех часов: сначала Владимир Путин и Дональд Трамп пообщались лично в лимузине, затем встреча продолжилась на военной базе Элмендорф-Ричардсон с участием делегаций. Это стало первой крупной встречей между Москвой и Вашингтоном после долгого перерыва в двусторонних контактах. Оба лидера оценили переговоры положительно. В частности, Трамп поддержал идею Путина о передаче всего Донбасса России, передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил российского лидера Владимира Путина с результатами саммита России и США, который прошел 15 августа в Анкоридже (Аляска, США). Об этом сообщает пресс-служба главы Казахстана. «Глава нашего государства поздравил коллегу с итогами встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже», — говорится на сайте пресс-службы. Токаев отметил, что переговоры способствовали лучшему пониманию американской стороной российской позиции по Украине, это поможет в поиске точек соприкосновения в решении конфликта. Президент Казахстана также подчеркнул значение саммита для укрепления международных позиций России и развития взаимопонимания в мире, отметив высокий уровень организации визита. Владимир Путин, в свою очередь, проинформировал собеседника о ряде аспектов прошедших переговоров. В завершение разговора Токаев поблагодарил российского лидера за сотрудничество в сфере энергетики. 15 августа на Аляске прошел саммит России и США. Переговоры лидеров двух стран длились около трех часов: сначала Владимир Путин и Дональд Трамп пообщались лично в лимузине, затем встреча продолжилась на военной базе Элмендорф-Ричардсон с участием делегаций. Это стало первой крупной встречей между Москвой и Вашингтоном после долгого перерыва в двусторонних контактах. Оба лидера оценили переговоры положительно. В частности, Трамп поддержал идею Путина о передаче всего Донбасса России, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...