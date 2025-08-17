«Они боятся нас!»: жителей Молдовы призвали выйти на протесты против Санду

Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор выступил с призывом к жителям всех городов и районов Молдавии выйти на массовые акции протеста против действующей власти 23 августа. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
«С 23 августа, со следующей субботы, я призываю всех — каждый город, каждый район — выйти на улицы!», — написал Шор в своем telegram-канале. В своем заявлении он также обвинил президента Молдавии Майю Санду и правящую партию PAS в нарушении прав граждан и призвал их к гражданскому неповиновению.
Лидер блока «Победа» заявил, что власти воспринимают граждан как безмолвных подчиненных, но при этом опасаются их. По его словам, именно поэтому были предприняты меры по недопущению людей на протест, стянуты силы полиции в Кишинев, задержаны активисты и демонтированы палатки на вокзале. Он подчеркнул, что протестующие должны идти до конца.
Шор также обратился к местным и районным властям Молдавии с призывом поддержать протестное движение и не подчиняться решениям центральных органов власти. Он подчеркнул, что только массовое участие населения и органов самоуправления поможет добиться перемен в стране и изменить ситуацию в пользу оппозиции.
В Молдове уже несколько дней проходят акции протеста против проевропейской власти партии «Действие и солидарность» и в поддержку башкана Гагаузии Евгении Гуцул, осужденной на семь лет лишения свободы. Ранее она была политическим секретарем блока «Победа», обвиняемого в связях с Россией.
На очередном митинге в Кишиневе 16 августа участники попытались организовать палаточный городок на Привокзальной площади, однако полиция разогнала протестующих и задержала многих из них, не объясняя причин. Среди задержанных были люди в костюмах животных. По словам активиста Михаила Влаха, власти блокировали автобусы с протестующими из других регионов, что, по его мнению, свидетельствует о страхе руководства. Запрет на проведение акции усилил недовольство митингующих, настаивающих на праве свободного передвижения. Ситуация в столице остается напряженной.
