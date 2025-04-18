Бывшего ректора Псковского университета оставили под арестом

Суд оставил под стражей до 7 июня экс-ректора Псковского университета Наталью Ильину, которая обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
«Суд апелляционной инстанции, заслушав доводы сторон, изучив представленные материалы, с учетом характера и тяжести преступления, данных о личности обвиняемой, согласился с выводами суда первой инстанции, избравшего меру пресечения в виде заключения под стражу, не найдя оснований для ее изменения на иную, более мягкую», — говорится в сообщении пресс-службы. Его приводит РИА Новости.
Ильина была отправлена под арест 9 апреля. По данным областной прокуратуры, экс-ректор, занимая должность руководителя ПсковГУ, устроила на работу два фиктивных сотрудника, в результате чего было похищено более 10 миллионов рублей.
Следствие установило, что один из «сотрудников» ни разу не появлялся на рабочем месте, однако ему начислялась зарплата и другие выплаты, которые впоследствии частично поступали на банковскую карту, находившуюся в распоряжении Ильиной. На фоне уголовного дела ПсковГУ сообщил о назначении временно исполняющего обязанности ректора — им стал Сергей Николаев, ранее возглавлявший один из институтов университета.
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