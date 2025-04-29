В МЧС URA.RU подтвердили взрыв нефтепродуктов в ангаре в Подмосковье

В Подольске произошел взрыв нефтепродуктов в ангаре
© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв нефтепродуктов не вызвал последующее возгорание
Взрыв нефтепродуктов не вызвал последующее возгорание Фото:

В подмосковном Подольске произошел взрыв нефтепродуктов в одном из ангаров. Об этом сообщили URA.RU в ГУМЧС по Московской области.

«Хлопок нефтепродуктов произошел внутри ангара в городе Подольске», — рассказали представители службы корреспонденту URA.RU. Там уточнили, что в медицинское учреждение госпитализированы двое пострадавших. Кроме того, возникновения пожара удалось избежать.

Сегодня на территории нефтебазы на улице Плещеевская в Подольске произошел взрыв пустого бензовоза во время сварочных работ. Сообщалось, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, а взрывной волной было повреждено здание.

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В подмосковном Подольске произошел взрыв нефтепродуктов в одном из ангаров. Об этом сообщили URA.RU в ГУМЧС по Московской области. «Хлопок нефтепродуктов произошел внутри ангара в городе Подольске», — рассказали представители службы корреспонденту URA.RU. Там уточнили, что в медицинское учреждение госпитализированы двое пострадавших. Кроме того, возникновения пожара удалось избежать. Сегодня на территории нефтебазы на улице Плещеевская в Подольске произошел взрыв пустого бензовоза во время сварочных работ. Сообщалось, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, а взрывной волной было повреждено здание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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