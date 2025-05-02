NYT: Зеленский выбрался из «немилости» Трампа

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Зеленский вновь может заручиться поддержкой Трампа после перепалки в Белом доме
Зеленский вновь может заручиться поддержкой Трампа после перепалки в Белом доме Фото:
новость из сюжета
США и Украина подписали сделку по минеральным ресурсам

Украинский лидер Владимир Зеленский вновь получил надежду на улучшение отношений с США после перепалки в Белом доме 28 февраля с президентом Дональдом Трампом, который в данный момент перенес свое разочарование на президента РФ Владимира Путина. Об этом пишут американские СМИ. 

«После изгнания из Белого дома Трампа у Зеленского появилась новая надежда. В своем зигзагообразном подходе к прекращению конфликта на Украине президент Трамп перенес свое разочарование — на данный момент — с лидера Украины на Владимира Путина», — говорится в материале. По данным The New York Times, с момента перепалки двух лидеров в Овальном кабинете, перспективы Киева стали выглядеть более позитивно, особенно на фоне недавно достигнутого экономического соглашения между США и Украиной по добыче полезных ископаемых.

Президент и исполнительный директор Центра анализа европейской политики Алина Полякова заявила, что сейчас между Зеленским и Трампом виднеются очень хорошие признаки того, что что-то может измениться. Она отметила, что сделка по минеральным ресурсам стала «беспроигрышной для обеих сторон», а Украина проявила себя в переговорах «очень разумно». По словам Поляковой, в данный момент наблюдается явное отличие от прежней линии администрации Трампа в вопросах поддержки Киева.

В то же время некоторые аналитики предостерегают от поспешных выводов относительно дальнейшей политики Трампа по Украине. Они отмечают, что его позиция остается непредсказуемой: он меняет тактику, перекладывает ответственность между сторонами, а в его команде существуют серьезные разногласия. Так, специальный посланник Стив Уиткофф демонстрирует риторику, близкую к кремлевским тезисам, тогда как госсекретарь Марко Рубио занимает более жесткую линию в отношении России.

Встреча Зеленского и Трампа 28 февраля закончилась серьезным конфликтом. В этот день стороны планировали заключить сделку по редкоземельным металлам и договориться о сотрудничестве, а в результате украинского лидера попросили удалиться из Белого дома. 

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Украинский лидер Владимир Зеленский вновь получил надежду на улучшение отношений с США после перепалки в Белом доме 28 февраля с президентом Дональдом Трампом, который в данный момент перенес свое разочарование на президента РФ Владимира Путина. Об этом пишут американские СМИ.  «После изгнания из Белого дома Трампа у Зеленского появилась новая надежда. В своем зигзагообразном подходе к прекращению конфликта на Украине президент Трамп перенес свое разочарование — на данный момент — с лидера Украины на Владимира Путина», — говорится в материале. По данным The New York Times, с момента перепалки двух лидеров в Овальном кабинете, перспективы Киева стали выглядеть более позитивно, особенно на фоне недавно достигнутого экономического соглашения между США и Украиной по добыче полезных ископаемых. Президент и исполнительный директор Центра анализа европейской политики Алина Полякова заявила, что сейчас между Зеленским и Трампом виднеются очень хорошие признаки того, что что-то может измениться. Она отметила, что сделка по минеральным ресурсам стала «беспроигрышной для обеих сторон», а Украина проявила себя в переговорах «очень разумно». По словам Поляковой, в данный момент наблюдается явное отличие от прежней линии администрации Трампа в вопросах поддержки Киева. В то же время некоторые аналитики предостерегают от поспешных выводов относительно дальнейшей политики Трампа по Украине. Они отмечают, что его позиция остается непредсказуемой: он меняет тактику, перекладывает ответственность между сторонами, а в его команде существуют серьезные разногласия. Так, специальный посланник Стив Уиткофф демонстрирует риторику, близкую к кремлевским тезисам, тогда как госсекретарь Марко Рубио занимает более жесткую линию в отношении России. Встреча Зеленского и Трампа 28 февраля закончилась серьезным конфликтом. В этот день стороны планировали заключить сделку по редкоземельным металлам и договориться о сотрудничестве, а в результате украинского лидера попросили удалиться из Белого дома. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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