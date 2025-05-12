Трамп проведет телефонные переговоры с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп анонсировал предстоящий телефонный разговор с председателем Китая Си Цзиньпином. Об этом американский лидер сообщил во время общения с журналистами в Белом Доме.
Ожидается, что беседа состоится в конце текущей недели. Трансляцию выступления президента Трампа вел телеканал Fox News в соцсети X.
Ранее Дональд Трамп заявил, что США и Китай могут заключить торговое соглашение в течение ближайших трех-четырех недель. До этого американская администрация ввела высокие пошлины на китайские товары, что стало частью продолжающейся торговой войны между странами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.