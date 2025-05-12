Трамп проведет телефонные переговоры с Си Цзиньпином

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Трамп будет звонить Си Цзиньпину
Трамп будет звонить Си Цзиньпину Фото:

Президент США Дональд Трамп анонсировал предстоящий телефонный разговор с председателем Китая Си Цзиньпином. Об этом американский лидер сообщил во время общения с журналистами в Белом Доме.

Ожидается, что беседа состоится в конце текущей недели. Трансляцию выступления президента Трампа вел телеканал Fox News в соцсети X.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США и Китай могут заключить торговое соглашение в течение ближайших трех-четырех недель. До этого американская администрация ввела высокие пошлины на китайские товары, что стало частью продолжающейся торговой войны между странами.

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Президент США Дональд Трамп анонсировал предстоящий телефонный разговор с председателем Китая Си Цзиньпином. Об этом американский лидер сообщил во время общения с журналистами в Белом Доме. Ожидается, что беседа состоится в конце текущей недели. Трансляцию выступления президента Трампа вел телеканал Fox News в соцсети X. Ранее Дональд Трамп заявил, что США и Китай могут заключить торговое соглашение в течение ближайших трех-четырех недель. До этого американская администрация ввела высокие пошлины на китайские товары, что стало частью продолжающейся торговой войны между странами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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