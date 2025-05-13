Жителя Волгограда задержали за сотрудничество с ВСУ

Жителя Волгограда подозревают в государственной измене за сотрудничество с ВСУ. Сотрудники УФСБ России пресекли противоправную деятельность подозреваемого. Об этом сообщает ТАСС.
«Возбудили уголовное дело о госизмене в отношении 50-летнего мужчины, который подозревается в сотрудничестве с администратором проукраинского telegram-канала», — пишет ТАСС, ссылаясь на региональное управление ФСБ. Мужчина подозревается в передаче сведений о военных объектах Службе безопасности Украины (СБУ).
Подозреваемый, не поддерживая действия российской власти в контексте специальной военной операции, с 2017 года был сторонником запрещенной в России террористической организации и активно следил за проукраинскими ресурсами в интернете. В конце 2024 года мужчина самостоятельно вышел на связь с администратором telegram-канала, предложив передавать информацию, способную нанести ущерб безопасности Российской Федерации.
Житель Волгограда осуществил фото- и видеосъемку складов с боеприпасами, расположенных на территории города. Также он планировал предоставлять сведения о расположении объектов Министерства обороны РФ, передвижении военной техники и другие данные военного характера для передачи в СБУ. Следственный отдел управления возбудил уголовное дело по статье «Государственная измена».
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