Жителя Волгограда задержали за сотрудничество с ВСУ

Волгоградец подозревается в госизмене за сотрудничество с ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене
Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене Фото:

Жителя Волгограда подозревают в государственной измене за сотрудничество с ВСУ. Сотрудники УФСБ России пресекли противоправную деятельность подозреваемого. Об этом сообщает ТАСС.

«Возбудили уголовное дело о госизмене в отношении 50-летнего мужчины, который подозревается в сотрудничестве с администратором проукраинского telegram-канала», — пишет ТАСС, ссылаясь на региональное управление ФСБ. Мужчина подозревается в передаче сведений о военных объектах Службе безопасности Украины (СБУ).

Подозреваемый, не поддерживая действия российской власти в контексте специальной военной операции, с 2017 года был сторонником запрещенной в России террористической организации и активно следил за проукраинскими ресурсами в интернете. В конце 2024 года мужчина самостоятельно вышел на связь с администратором telegram-канала, предложив передавать информацию, способную нанести ущерб безопасности Российской Федерации.

Житель Волгограда осуществил фото- и видеосъемку складов с боеприпасами, расположенных на территории города. Также он планировал предоставлять сведения о расположении объектов Министерства обороны РФ, передвижении военной техники и другие данные военного характера для передачи в СБУ. Следственный отдел управления возбудил уголовное дело по статье «Государственная измена».

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Жителя Волгограда подозревают в государственной измене за сотрудничество с ВСУ. Сотрудники УФСБ России пресекли противоправную деятельность подозреваемого. Об этом сообщает ТАСС. «Возбудили уголовное дело о госизмене в отношении 50-летнего мужчины, который подозревается в сотрудничестве с администратором проукраинского telegram-канала», — пишет ТАСС, ссылаясь на региональное управление ФСБ. Мужчина подозревается в передаче сведений о военных объектах Службе безопасности Украины (СБУ). Подозреваемый, не поддерживая действия российской власти в контексте специальной военной операции, с 2017 года был сторонником запрещенной в России террористической организации и активно следил за проукраинскими ресурсами в интернете. В конце 2024 года мужчина самостоятельно вышел на связь с администратором telegram-канала, предложив передавать информацию, способную нанести ущерб безопасности Российской Федерации. Житель Волгограда осуществил фото- и видеосъемку складов с боеприпасами, расположенных на территории города. Также он планировал предоставлять сведения о расположении объектов Министерства обороны РФ, передвижении военной техники и другие данные военного характера для передачи в СБУ. Следственный отдел управления возбудил уголовное дело по статье «Государственная измена».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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