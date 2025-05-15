Кремль: подготовка к встрече с Трампом не ведется

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Песков рассказал о стадии подготовки Кремля к встрече с Трампом
Песков рассказал о стадии подготовки Кремля к встрече с Трампом Фото:

Никакая подготовка к встрече с президентом США Дональдом Трампом в Кремле не ведется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

Он отметил, что ни в предметном плане, ни по другим вопросам встречи не согласовывались и не поднимались. «Нет, пока никакой подготовки на ближайшие дни не ведется. В предметном плане не согласовывался, не поднимался», — сказал представитель Кремля.

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Никакая подготовка к встрече с президентом США Дональдом Трампом в Кремле не ведется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Он отметил, что ни в предметном плане, ни по другим вопросам встречи не согласовывались и не поднимались. «Нет, пока никакой подготовки на ближайшие дни не ведется. В предметном плане не согласовывался, не поднимался», — сказал представитель Кремля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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