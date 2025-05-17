От дня музеев, флота до Арины Капустницы: что можно и нельзя делать 18 мая 2025

День музеев, Балтийского флота и иконы «Неупиваемая чаша» отмечают 18 мая 2025
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Сразу несколько крупных праздников отмечают 18 мая 2025
Сразу несколько крупных праздников отмечают 18 мая 2025 Фото:

18 мая — день, богатый на события. В мире отмечают Всемирный день вакцины против СПИДа и Международный день музеев, в России это День Балтийского флота и праздник иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша». URA.RU подготовил подробный гид по праздникам 18 мая 2025 года. Рассказываем, что отмечают и что нельзя делать в этот день.

Праздники в России 18 мая 2025

День Балтийского флота

День Балтийского флота — профессиональный праздник военных моряков и всех, кто связан с этим стратегическим направлением. Он был учрежден в память о заслугах флота, созданного по указу Петра I в 1703 году. Именно тогда русские корабли впервые вышли в Балтийское море и сыграли ключевую роль в Северной войне.

Сегодня Балтийский флот — один из мощнейших в ВМФ России. В Калининградской области и Петербурге проходят торжественные построения, показы техники, митинги и концерты в честь моряков.

День памяти жертв депортации народов Крыма

18 мая — скорбная дата в истории крымских народов. В этот день в 1944 году началась массовая депортация крымских татар, армян, болгар и греков. Операция под кодовым названием «Чужбина» затронула более 200 тысяч человек, которых насильно вывезли в Среднюю Азию и Сибирь. Памятные мероприятия проходят в Крыму, Москве и других городах. Люди зажигают свечи, возлагают цветы к мемориалам, проходят акции памяти.

Международные праздники 18 мая

Всемирный день вакцины против СПИДа

Этот день учрежден в 1997 году после выступления Билла Клинтона, который подчеркнул значимость разработки эффективной вакцины от ВИЧ. С тех пор 18 мая во всем мире проходят кампании, направленные на привлечение внимания к проблеме СПИДа и поддержку научных исследований. В этот день также благодарят ученых, врачей и волонтеров, работающих в сфере профилактики и лечения ВИЧ-инфекции.

Международный день музеев

С 1977 года по инициативе ИКОМ 18 мая отмечается Международный день музеев. В России и других странах в этот день проходят акции, выставки, лекции и «Ночь музеев» — культурные учреждения открыты до глубокой ночи, вход часто свободный. Первым музеем в России считается Кунсткамера, основанная Петром I в 1714 году.

Другие праздники

  • Международный день сирени — в честь цветущего символа весны, отмечается в Европе и России.
  • День мачехи — неофициальный, но душевный праздник в ряде стран, благодарность женщинам, ставшим матерями не по крови, а по любви.
  • Всемирный день скандинавской ходьбы — праздник приверженцев активного образа жизни, пропагандирующий доступный спорт для всех возрастов.

Православные праздники 18 мая

Икона Божией Матери «Неупиваемая чаша»

В этот день православные христиане почитают образ «Неупиваемая чаша». Икона известна как заступница страждущих от пьянства и наркомании. Она появилась в XIX веке в Вышегородском монастыре, после чудесного исцеления от страсти к вину. Верующие молятся перед образом, прося избавления от зависимостей, укрепления воли и помощи близким. В храмах совершаются особые молебны с акафистом Божией Матери.

День памяти великомученицы Ирины Македонской

Святая Ирина жила в I веке в городе Магедон. По преданию, она была дочерью языческого царя, но приняла христианство и стала проповедовать веру, за что подверглась пыткам. Несмотря на преследования, она обращала ко Христу многих людей и совершала чудеса. Ирину считают покровительницей женщин и помощницей в делах воспитания. В этот день в церкви совершаются литургии в ее честь.

Преподобномученик Ефрем Новый

Святой Ефрем жил в XV веке в Греции, в монастыре неподалеку от Афин. Он был убит турками за отказ отречься от веры. Его мощи были чудесным образом обретены в XX веке. С тех пор его почитают как целителя и защитника от болезней и бед.

Преподобный Варлаам Серпуховский

Русский святой XIV века, ученик Сергия Радонежского. Основал Владычный монастырь, известен как человек кроткий, смиренный и прозорливый. Почитается в Московской области и среди монахов.

Обретение мощей преподобного Иакова Железноборовского

Иаков жил в XV веке, основал монастырь на реке Тебзе. Его мощи были обретены в XVII веке. С тех пор он считается небесным покровителем Вологодской земли. К его образу обращаются за помощью в трудах и за благословением на доброе дело.

Народный праздник — Арина Капустница

На Руси 18 мая чествовали Арину Капустницу, или Арину Рассадницу. С этого дня крестьяне активно высаживали капусту в грунт. Считалось, что рассаду нужно садить до обеда, в хорошую погоду — тогда капуста уродится крупной и крепкой. Считалось также, что день нужно проводить в труде, не ругаться, не лениться — иначе и урожай будет плохим. Женщины готовили капустные пироги, а старшие учили молодых правилам посадки и ухода.

Что нельзя делать 18 мая

18 мая — день, наполненный глубокими религиозными и народными традициями, поэтому важно соблюдать некоторые запреты, которые помогают сохранить гармонию и избежать неприятностей.

  • Нельзя лениться и откладывать дела — по народным поверьям, в этот день нужно активно трудиться, особенно в огороде и саду. Леность якобы приводит к неурожаю и упадку сил.
  • Не стоит заниматься ссорой и скандалами — 18 мая посвящен памяти святых и душам жертв, поэтому конфликтовать считается дурным знаком, который может привлечь беды.
  • Запрещено пить алкоголь и злоупотреблять спиртным — это связано с почитанием иконы «Неупиваемая чаша». В этот день лучше воздержаться от горячительных напитков, особенно если вы или ваши близкие боретесь с зависимостями.
  • Не рекомендуется начинать новые крупные дела — считается, что новый проект, начатый 18 мая, может столкнуться с препятствиями или неудачами из-за энергетики памяти и скорби.
  • Нельзя нарушать покой усопших — 18 мая день памяти жертв депортации и святых мучеников, поэтому стоит избегать громких шумов, непочтительных разговоров и несерьезного отношения к истории.
  • Не стоит переедать и заниматься излишне тяжелой физической работой — православные традиции призывают к умеренности и духовной сосредоточенности в этот день.

Кто родился 18 мая

  • Николай II (1868–1918) — последний император Российской империи, канонизирован как страстотерпец.
  • Ольга Ломоносова — актриса театра и кино, известная по сериалу «Не родись красивой».
  • Чоу Юньфат — звезда гонконгского и голливудского кино, сыгравший в фильмах «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» и «Пираты Карибского моря».
  • Сандра — немецкая певица, популярная в 1980-х с хитами «Maria Magdalena» и «In the Heat of the Night».
  • Марина Кравец — телеведущая, резидент Comedy Club, певица и актриса дубляжа.
  • Алина Загитова — олимпийская чемпионка по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта России.
  • Батырхан Шукенов — казахстанский певец, экс-солист группы «А-Студио», композитор.

Кто отмечает именины 18 мая

Женские имена:

  • Ирина — имя греческого происхождения, означает «мир, покой». Символизирует доброту, свет, умение сглаживать конфликты.
  • Арина — народная форма Ирины. В славянской традиции ассоциируется с хозяйственностью, домовитостью и трудолюбием.

Мужские имена:

  • Адриан — от латинского Hadrianus, «принадлежащий Адрии». Имя редкое, сильное, с оттенком мужественности и строгости.
  • Яков — библейское имя, означает «следующий по пятам». В православии — имя патриарха, символ верности, рассудительности и преданности.

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18 мая — день, богатый на события. В мире отмечают Всемирный день вакцины против СПИДа и Международный день музеев, в России это День Балтийского флота и праздник иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша». URA.RU подготовил подробный гид по праздникам 18 мая 2025 года. Рассказываем, что отмечают и что нельзя делать в этот день. Праздники в России 18 мая 2025 День Балтийского флота День Балтийского флота — профессиональный праздник военных моряков и всех, кто связан с этим стратегическим направлением. Он был учрежден в память о заслугах флота, созданного по указу Петра I в 1703 году. Именно тогда русские корабли впервые вышли в Балтийское море и сыграли ключевую роль в Северной войне. Сегодня Балтийский флот — один из мощнейших в ВМФ России. В Калининградской области и Петербурге проходят торжественные построения, показы техники, митинги и концерты в честь моряков. День памяти жертв депортации народов Крыма 18 мая — скорбная дата в истории крымских народов. В этот день в 1944 году началась массовая депортация крымских татар, армян, болгар и греков. Операция под кодовым названием «Чужбина» затронула более 200 тысяч человек, которых насильно вывезли в Среднюю Азию и Сибирь. Памятные мероприятия проходят в Крыму, Москве и других городах. Люди зажигают свечи, возлагают цветы к мемориалам, проходят акции памяти. Международные праздники 18 мая Всемирный день вакцины против СПИДа Этот день учрежден в 1997 году после выступления Билла Клинтона, который подчеркнул значимость разработки эффективной вакцины от ВИЧ. С тех пор 18 мая во всем мире проходят кампании, направленные на привлечение внимания к проблеме СПИДа и поддержку научных исследований. В этот день также благодарят ученых, врачей и волонтеров, работающих в сфере профилактики и лечения ВИЧ-инфекции. Международный день музеев С 1977 года по инициативе ИКОМ 18 мая отмечается Международный день музеев. В России и других странах в этот день проходят акции, выставки, лекции и «Ночь музеев» — культурные учреждения открыты до глубокой ночи, вход часто свободный. Первым музеем в России считается Кунсткамера, основанная Петром I в 1714 году. Другие праздники Православные праздники 18 мая Икона Божией Матери «Неупиваемая чаша» В этот день православные христиане почитают образ «Неупиваемая чаша». Икона известна как заступница страждущих от пьянства и наркомании. Она появилась в XIX веке в Вышегородском монастыре, после чудесного исцеления от страсти к вину. Верующие молятся перед образом, прося избавления от зависимостей, укрепления воли и помощи близким. В храмах совершаются особые молебны с акафистом Божией Матери. День памяти великомученицы Ирины Македонской Святая Ирина жила в I веке в городе Магедон. По преданию, она была дочерью языческого царя, но приняла христианство и стала проповедовать веру, за что подверглась пыткам. Несмотря на преследования, она обращала ко Христу многих людей и совершала чудеса. Ирину считают покровительницей женщин и помощницей в делах воспитания. В этот день в церкви совершаются литургии в ее честь. Преподобномученик Ефрем Новый Святой Ефрем жил в XV веке в Греции, в монастыре неподалеку от Афин. Он был убит турками за отказ отречься от веры. Его мощи были чудесным образом обретены в XX веке. С тех пор его почитают как целителя и защитника от болезней и бед. Преподобный Варлаам Серпуховский Русский святой XIV века, ученик Сергия Радонежского. Основал Владычный монастырь, известен как человек кроткий, смиренный и прозорливый. Почитается в Московской области и среди монахов. Обретение мощей преподобного Иакова Железноборовского Иаков жил в XV веке, основал монастырь на реке Тебзе. Его мощи были обретены в XVII веке. С тех пор он считается небесным покровителем Вологодской земли. К его образу обращаются за помощью в трудах и за благословением на доброе дело. Народный праздник — Арина Капустница На Руси 18 мая чествовали Арину Капустницу, или Арину Рассадницу. С этого дня крестьяне активно высаживали капусту в грунт. Считалось, что рассаду нужно садить до обеда, в хорошую погоду — тогда капуста уродится крупной и крепкой. Считалось также, что день нужно проводить в труде, не ругаться, не лениться — иначе и урожай будет плохим. Женщины готовили капустные пироги, а старшие учили молодых правилам посадки и ухода. Что нельзя делать 18 мая 18 мая — день, наполненный глубокими религиозными и народными традициями, поэтому важно соблюдать некоторые запреты, которые помогают сохранить гармонию и избежать неприятностей. Кто родился 18 мая Кто отмечает именины 18 мая Женские имена: Мужские имена:
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