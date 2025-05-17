От дня музеев, флота до Арины Капустницы: что можно и нельзя делать 18 мая 2025

18 мая — день, богатый на события. В мире отмечают Всемирный день вакцины против СПИДа и Международный день музеев, в России это День Балтийского флота и праздник иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша». URA.RU подготовил подробный гид по праздникам 18 мая 2025 года. Рассказываем, что отмечают и что нельзя делать в этот день.
Праздники в России 18 мая 2025
День Балтийского флота
День Балтийского флота — профессиональный праздник военных моряков и всех, кто связан с этим стратегическим направлением. Он был учрежден в память о заслугах флота, созданного по указу Петра I в 1703 году. Именно тогда русские корабли впервые вышли в Балтийское море и сыграли ключевую роль в Северной войне.
Сегодня Балтийский флот — один из мощнейших в ВМФ России. В Калининградской области и Петербурге проходят торжественные построения, показы техники, митинги и концерты в честь моряков.
День памяти жертв депортации народов Крыма
18 мая — скорбная дата в истории крымских народов. В этот день в 1944 году началась массовая депортация крымских татар, армян, болгар и греков. Операция под кодовым названием «Чужбина» затронула более 200 тысяч человек, которых насильно вывезли в Среднюю Азию и Сибирь. Памятные мероприятия проходят в Крыму, Москве и других городах. Люди зажигают свечи, возлагают цветы к мемориалам, проходят акции памяти.
Международные праздники 18 мая
Всемирный день вакцины против СПИДа
Этот день учрежден в 1997 году после выступления Билла Клинтона, который подчеркнул значимость разработки эффективной вакцины от ВИЧ. С тех пор 18 мая во всем мире проходят кампании, направленные на привлечение внимания к проблеме СПИДа и поддержку научных исследований. В этот день также благодарят ученых, врачей и волонтеров, работающих в сфере профилактики и лечения ВИЧ-инфекции.
Международный день музеев
С 1977 года по инициативе ИКОМ 18 мая отмечается Международный день музеев. В России и других странах в этот день проходят акции, выставки, лекции и «Ночь музеев» — культурные учреждения открыты до глубокой ночи, вход часто свободный. Первым музеем в России считается Кунсткамера, основанная Петром I в 1714 году.
Другие праздники
- Международный день сирени — в честь цветущего символа весны, отмечается в Европе и России.
- День мачехи — неофициальный, но душевный праздник в ряде стран, благодарность женщинам, ставшим матерями не по крови, а по любви.
- Всемирный день скандинавской ходьбы — праздник приверженцев активного образа жизни, пропагандирующий доступный спорт для всех возрастов.
Православные праздники 18 мая
Икона Божией Матери «Неупиваемая чаша»
В этот день православные христиане почитают образ «Неупиваемая чаша». Икона известна как заступница страждущих от пьянства и наркомании. Она появилась в XIX веке в Вышегородском монастыре, после чудесного исцеления от страсти к вину. Верующие молятся перед образом, прося избавления от зависимостей, укрепления воли и помощи близким. В храмах совершаются особые молебны с акафистом Божией Матери.
День памяти великомученицы Ирины Македонской
Святая Ирина жила в I веке в городе Магедон. По преданию, она была дочерью языческого царя, но приняла христианство и стала проповедовать веру, за что подверглась пыткам. Несмотря на преследования, она обращала ко Христу многих людей и совершала чудеса. Ирину считают покровительницей женщин и помощницей в делах воспитания. В этот день в церкви совершаются литургии в ее честь.
Преподобномученик Ефрем Новый
Святой Ефрем жил в XV веке в Греции, в монастыре неподалеку от Афин. Он был убит турками за отказ отречься от веры. Его мощи были чудесным образом обретены в XX веке. С тех пор его почитают как целителя и защитника от болезней и бед.
Преподобный Варлаам Серпуховский
Русский святой XIV века, ученик Сергия Радонежского. Основал Владычный монастырь, известен как человек кроткий, смиренный и прозорливый. Почитается в Московской области и среди монахов.
Обретение мощей преподобного Иакова Железноборовского
Иаков жил в XV веке, основал монастырь на реке Тебзе. Его мощи были обретены в XVII веке. С тех пор он считается небесным покровителем Вологодской земли. К его образу обращаются за помощью в трудах и за благословением на доброе дело.
Народный праздник — Арина Капустница
На Руси 18 мая чествовали Арину Капустницу, или Арину Рассадницу. С этого дня крестьяне активно высаживали капусту в грунт. Считалось, что рассаду нужно садить до обеда, в хорошую погоду — тогда капуста уродится крупной и крепкой. Считалось также, что день нужно проводить в труде, не ругаться, не лениться — иначе и урожай будет плохим. Женщины готовили капустные пироги, а старшие учили молодых правилам посадки и ухода.
Что нельзя делать 18 мая
18 мая — день, наполненный глубокими религиозными и народными традициями, поэтому важно соблюдать некоторые запреты, которые помогают сохранить гармонию и избежать неприятностей.
- Нельзя лениться и откладывать дела — по народным поверьям, в этот день нужно активно трудиться, особенно в огороде и саду. Леность якобы приводит к неурожаю и упадку сил.
- Не стоит заниматься ссорой и скандалами — 18 мая посвящен памяти святых и душам жертв, поэтому конфликтовать считается дурным знаком, который может привлечь беды.
- Запрещено пить алкоголь и злоупотреблять спиртным — это связано с почитанием иконы «Неупиваемая чаша». В этот день лучше воздержаться от горячительных напитков, особенно если вы или ваши близкие боретесь с зависимостями.
- Не рекомендуется начинать новые крупные дела — считается, что новый проект, начатый 18 мая, может столкнуться с препятствиями или неудачами из-за энергетики памяти и скорби.
- Нельзя нарушать покой усопших — 18 мая день памяти жертв депортации и святых мучеников, поэтому стоит избегать громких шумов, непочтительных разговоров и несерьезного отношения к истории.
- Не стоит переедать и заниматься излишне тяжелой физической работой — православные традиции призывают к умеренности и духовной сосредоточенности в этот день.
Кто родился 18 мая
- Николай II (1868–1918) — последний император Российской империи, канонизирован как страстотерпец.
- Ольга Ломоносова — актриса театра и кино, известная по сериалу «Не родись красивой».
- Чоу Юньфат — звезда гонконгского и голливудского кино, сыгравший в фильмах «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» и «Пираты Карибского моря».
- Сандра — немецкая певица, популярная в 1980-х с хитами «Maria Magdalena» и «In the Heat of the Night».
- Марина Кравец — телеведущая, резидент Comedy Club, певица и актриса дубляжа.
- Алина Загитова — олимпийская чемпионка по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта России.
- Батырхан Шукенов — казахстанский певец, экс-солист группы «А-Студио», композитор.
Кто отмечает именины 18 мая
Женские имена:
- Ирина — имя греческого происхождения, означает «мир, покой». Символизирует доброту, свет, умение сглаживать конфликты.
- Арина — народная форма Ирины. В славянской традиции ассоциируется с хозяйственностью, домовитостью и трудолюбием.
Мужские имена:
- Адриан — от латинского Hadrianus, «принадлежащий Адрии». Имя редкое, сильное, с оттенком мужественности и строгости.
- Яков — библейское имя, означает «следующий по пятам». В православии — имя патриарха, символ верности, рассудительности и преданности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.