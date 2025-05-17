День иконы «Неупиваемая Чаша» 18 мая 2025: что нельзя делать, как молиться

18 мая православные христиане вспоминают икону Божией Матери «Неупиваемая Чаша» — один из самых почитаемых образов в России. С ней связано много историй исцелений от алкоголизма, наркотической и табачной зависимости. Икону считают настоящей защитницей тех, кто борется с пагубными страстями, и небесной опорой для их родных. Что это за икона, где ей можно поклониться, как молиться и что в этот день нельзя делать — в материале URA.RU.
История иконы «Неупиваемая Чаша»
История иконы «Неупиваемая Чаша» началась с отставного солдата, жившего в Тульской губернии. Он страдал от тяжелой алкогольной зависимости. Все, что у него было, он пропил. От постоянного пьянства у него отнялись ноги, и жить дальше казалось уже не для чего.
Однажды ночью ему приснился необычный старец. Тот велел идти в город Серпухов, в монастырь, где находится икона Божией Матери под названием «Неупиваемая Чаша», и попросить перед ней молебен. Мужчина не мог поверить — у него не было ни здоровья, ни денег, чтобы добраться туда. Но сон повторился. А в третий раз старец уже строго приказал идти.
Тогда солдат решился. Он пополз, опираясь на палки и людей, кто соглашался помочь. В одной деревне его приютила добрая старушка: растерла больные ноги, положила на печь. Наутро ему стало чуть легче. Через несколько дней он уже передвигался с палками. Так, шаг за шагом, он добрался до монастыря.
Когда мужчина пришел в монастырь и рассказал о своих снах, монахини были в недоумении — такой иконы у них как будто не было. Но стали искать. И обнаружили небольшой образ, который висел в проходе и почти никто на него не обращал внимания. С обратной стороны была надпись: «Неупиваемая Чаша». А в лике святого, изображенного на иконе, солдат узнал того самого старца из сна — это был преподобный Варлаам Серпуховский.
По молитвам у этой иконы мужчина не только вновь смог ходить, но и навсегда оставил пагубную привычку. Считается, что его исцеление стало первым из множества чудес, связанных с этим образом.
Почему икона стала известной на всю Россию
Когда история о чудесном исцелении начала распространяться, к иконе потянулись люди со всей страны. Кто-то приходил сам, кто-то присылал записки с просьбами. Особенно часто просили помощи в борьбе с пьянством — за себя, за мужей, сыновей, отцов. Многие приезжали потом снова — уже с благодарностью, что получили помощь.
С тех пор икона стала символом духовного возрождения. Она помогает не только избавиться от зависимости, но и найти в себе силы жить по-другому — с верой, надеждой, миром в душе. Люди отмечают, что молитва перед этим образом приносит внутреннее спокойствие и желание измениться.
Почему икона называется «Неупиваемая Чаша»
Название «Неупиваемая Чаша» может звучать необычно, особенно для тех, кто слышит о ней впервые. Но за этими словами — глубокий духовный смысл. Чаша на иконе — это символ Евхаристии, Таинства Причастия. А «неупиваемая» — значит неисчерпаемая, бесконечная. Это образ Божьей благодати и помощи, которая никогда не заканчивается.
Икона словно говорит: сколько бы человек ни нуждался в поддержке — ее хватит каждому. Богородица через эту Чашу предлагает не вино — а духовную силу, трезвение, обновление и спасение.
Как молиться перед иконой
Молитва перед образом «Неупиваемая Чаша» — это не магический ритуал, а искренний разговор с Богородицей от всего сердца. Люди просят помощи в борьбе с зависимостью — своей или близких. Часто молятся матери о детях, жены о мужьях, взрослые дети о престарелых родителях. Особенно важно просить не только об исцелении, но и о силе жить дальше в трезвости и осознанности. Можно читать как церковные молитвы, так и простые слова своими словами. Главное — молиться с верой и открытым сердцем.
Что просить у иконы «Неупиваемая Чаша»
Молиться перед иконой можно не только об освобождении от алкоголизма, но и о любой зависимости — табак, наркотики, игромания, нездоровые привязанности. Также к Богородице обращаются за:
- внутренним утешением и покоем в трудные периоды жизни;
- возвращением близкого человека на путь веры;
- укреплением воли и силы духа;
- избавлением от уныния и душевной боли;
- семейным согласием и восстановлением отношений.
По словам верующих, часто помощь приходит неожиданно — не сразу, но так, как нужно. Кто-то получает исцеление, кто-то — ясность ума и новое начало, а кому-то удается наладить отношения с давно потерянными родными.
Как правильно молиться перед иконой
Не нужно быть богословом, чтобы обратиться к Божией Матери. Главное — искренность. Вы можете просто встать перед образом и сказать своими словами то, что на душе. Но также существуют особые молитвы, составленные Церковью — они помогают настроиться и выразить то, что трудно сформулировать самому. Ниже — две молитвы, адаптированные для простого, понятного восприятия.
Можно читать их утром, вечером или в течение дня, особенно если вы просите за себя или близкого человека, страдающего от зависимости.
Молитва к Пресвятой Богородице «Неупиваемая Чаша» (в современной редакции)
«О, Милосердная Владычица Богородица! С надеждой и верой обращаемся к Тебе — не отвернись от наших молитв, услышь нас. Молим Тебя за тех, кто страдает от пьянства, кто теряет семью, здоровье, душу — за матерей, отцов, детей, братьев и сестер, чья жизнь рушится под тяжестью этой беды. Протяни к ним Свою помощь — отведи их от погибели, от разрыва с Церковью и с Богом. О, Матерь Божия, прикоснись к сердцам этих людей, подними их с духовного дна, помоги вернуться к трезвости, к свету, к жизни без греха. Умоли Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, простить нам наши прегрешения и не оставить нас без милости. Прими молитвы тех, кто плачет о близких: матерей, что молятся о детях, жен — о мужьях, детей — о родителях. Внемли каждому, кто с верой склоняется перед Твоей иконой. Молись за нас перед Престолом Всевышнего. Укрой нас от искушений и зла, и когда придет наш последний час — помоги пройти страшные испытания души, защити от вечной погибели и спаси в жизни вечной. Аминь».
Молитва к Пресвятой Богородице (о помощи в бедах и пьянстве)
«Пресвятая Богородица, наша Заступница и Надежда, Ты — прибежище всех, кто в беде. Ты видишь наше горе, Ты знаешь нашу боль. Нас окружают скорби, а помощи и поддержки — часто нет. Но мы верим: Ты не оставишь нас. Поддержи нас в немощи, укрепи в вере, направь тех, кто сбился с пути, исцели больных телом и душой. Мы больше не надеемся ни на кого, кроме Тебя, о Матерь утешающая всех скорбящих. Склонись к нам, грешным, и покрый нас Своим святой покровом. Избавь от зла и особенно — от беды пьянства, которое разрушает жизни. И пусть прославляется имя Твое святое — всегда и во веки веков. Аминь».
Что еще можно сделать, кроме молитвы
Молитва — это главное, но есть и другие добрые дела, которые усиливают духовную поддержку:
- Поставьте свечу за здравие в храме — за себя или близкого человека.
- Пожертвуйте на нужды храма или монастыря, где есть список иконы. Пусть даже немного — это тоже духовное участие.
- Поддержите тех, кто рядом. Иногда доброе слово, разговор по душам или просто объятие дают больше, чем долгие поучения.
- Прочитайте Евангелие — хотя бы одну главу. Слово Божие утешает и дает силы.
Что нельзя делать в день праздника
Православная традиция — это не просто свод запретов, а образ жизни с уважением к святому. В день почитания иконы «Неупиваемая Чаша» — 18 мая — особенно важно сохранить внутреннюю собранность и чистоту сердца. Вот чего стоит избегать:
- Не ругаться и не конфликтовать. Этот день посвящен молитве и душевному исцелению. Лучше отказаться от споров и осуждения.
- Не употреблять алкоголь. Даже если вы не страдаете зависимостью, не стоит пренебрегать символом праздника — ведь сама икона помогает бороться с этим злом.
- Не заниматься тяжелой работой, по возможности. День духовного сосредоточения лучше провести в тишине, дома или в храме.
- Не отказывать в помощи. Если кто-то из близких нуждается в поддержке — особенно в трудной ситуации — услышьте его. Этот праздник как раз про сострадание.
Где сейчас находится икона «Неупиваемая Чаша»
Оригинал иконы, перед которой отставной солдат получил исцеление, находился во Владычнем монастыре в Серпухове. После революции икона пропала — скорее всего, ее уничтожили в годы, когда Церковь жестоко притесняли. Но память о святом образе сохранилась. И уже в 1990-х годах написали точные списки (копии) с той самой иконы. Их сделали по сохранившимся описаниям и изображениям. Эти списки тоже стали чудотворными.
Сегодня можно поклониться иконе в нескольких святых местах:
- Серпухов, Высоцкий мужской монастырь — здесь находится один из самых известных списков, к которому регулярно приезжают паломники со всей страны.
- Серпухов, Владычный женский монастырь — здесь и была впервые явлена икона. После восстановления обители туда тоже вернули копию «Неупиваемой Чаши».
- Храмы по всей России — в честь этой иконы написано немало списков, они находятся в соборах, приходских церквях, монастырях. Практически в каждом крупном городе можно найти храм, где есть этот образ.
Перед этой иконой служат молебны, особенно по пятницам, а также 18 мая — в день праздника. Люди приходят с фотографиями родных, именами близких, записочками о здравии — и просят у Богородицы помощи, исцеления, поддержки.
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