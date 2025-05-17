Политолог Дудаков объяснил скандальный пост экс-главы ФБР с намеком на убийство Трампа

Политолог Дудаков: ракушки в виде цифр выглядели как призыв к ликвидации Трампа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экс-глава ФБР выложил фотографию ракушек и Трамп обвинил его подстрекательстве к его устранению
Экс-глава ФБР выложил фотографию ракушек и Трамп обвинил его подстрекательстве к его устранению Фото:

Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего директора ФБР Джеймса Коми в завуалированном призыве к его устранению после публикации загадочной фотографии в соцсетях. На снимке, размещенном Коми, изображены ракушки, выложенные в форме чисел «86 47», что сторонники Трампа, включая его сына Дональда-младшего, расценили как скрытую угрозу, заявил политолог Малек Дудаков.

«Либеральные блогеры и оппоненты Трампа уже давно используют цифры „86 47“, и их аудитория понимает значение. „47“ — это номер президентства Трампа, он 47-й президент США, а „86“ это американский военный термин, который означает устранение или ликвидацию какой-либо цели», — сообщил Дудаков. Информацию об этом передает «Вфокусе Mail».

По словам эксперта, волну возмущения республиканцев вызвало именно это сочетание: они сочли публикацию Коми призывом к новому покушению на Трампа, особенно учитывая недавние нападения на президента. Дудаков отметил, что подобные символические послания становятся все более популярными среди политических оппонентов Трампа в американских социальных сетях. 

В ответ на разразившийся скандал Коми удалил спорную публикацию, объяснив, что не осознавал, что некоторые люди могут связывать эти цифры с насилием. Тем не менее, экс-директора ФБР допросила Секретная служба США в рамках заведенного дела

Летом 2024 года во время выступления на митинге в Батлере, штат Пенсильвания. По его словам, стрелял в политика Томас Мэтью Крукс, 20-летний житель Пенсильвании. Тогда пуля Куркса пролетела рядом с головой американца, задев ухо. Мужчину задержали. Позже в доме подозреваемого в покушении нашли ингредиенты для бомб.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего директора ФБР Джеймса Коми в завуалированном призыве к его устранению после публикации загадочной фотографии в соцсетях. На снимке, размещенном Коми, изображены ракушки, выложенные в форме чисел «86 47», что сторонники Трампа, включая его сына Дональда-младшего, расценили как скрытую угрозу, заявил политолог Малек Дудаков. «Либеральные блогеры и оппоненты Трампа уже давно используют цифры „86 47“, и их аудитория понимает значение. „47“ — это номер президентства Трампа, он 47-й президент США, а „86“ это американский военный термин, который означает устранение или ликвидацию какой-либо цели», — сообщил Дудаков. Информацию об этом передает «Вфокусе Mail». По словам эксперта, волну возмущения республиканцев вызвало именно это сочетание: они сочли публикацию Коми призывом к новому покушению на Трампа, особенно учитывая недавние нападения на президента. Дудаков отметил, что подобные символические послания становятся все более популярными среди политических оппонентов Трампа в американских социальных сетях.  В ответ на разразившийся скандал Коми удалил спорную публикацию, объяснив, что не осознавал, что некоторые люди могут связывать эти цифры с насилием. Тем не менее, экс-директора ФБР допросила Секретная служба США в рамках заведенного дела Летом 2024 года во время выступления на митинге в Батлере, штат Пенсильвания. По его словам, стрелял в политика Томас Мэтью Крукс, 20-летний житель Пенсильвании. Тогда пуля Куркса пролетела рядом с головой американца, задев ухо. Мужчину задержали. Позже в доме подозреваемого в покушении нашли ингредиенты для бомб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...