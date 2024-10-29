В Москве суд арестовал активы обувной фабрики Магнитогорска

Арбитражный суд Москвы арестовал активы Магнитогорской обувной фабрики из Челябинской области. Как следует из материалов дела, с иском обратилась налоговая служба.
«Заявление МИФНС № 21 по Московской области об обеспечении иска удовлетворить в части. Наложить арест на денежные средства в размере 10 080 762 рублей 20 копеек», — отмечено в определении суда, которым располагает URA.RU.
Исключение сделано для средств, необходимых для выплаты зарплаты и налогов. Наложен запрет на регистрацию изменений, касающихся пяти транспортных средств. В их числе автомобили AUDI и BMW, снегоход, трактор и грузовой ГАЗ. Ограничения наложены в рамках требований о выплате налоговикам 184,36 млн рублей. В составе суммы налоговая задолженность составила 112,892 млн рублей, пени — 64 млн, штраф — 7,457 млн рублей.
Изначально ответчиком стала московская компания «Зебра». Суд уже арестовал 174,28 млн рублей фирмы, запретив отчуждать принадлежащие ей торговые марки, в частности, бренды Iceman, Sturman, Nord Walk и другие. Соответчиками магнитогорцы стали в сентябре, а иск подан в апреле. Компании налоговики просили признать зависимыми лицами. Третьей фирмой к ним отнесли Тучковскую обувную фабрику.
Ограничения на бизнес в Магнитогорске ввели после попыток перевести деятельность на данную фабрику. Налоговая инспекция высказала опасение, что без ареста активов была вероятность перевода бизнеса и имущества на новое лицо.
При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам спора. К моменту публикации ответы не поступили.
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