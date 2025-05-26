«Долбить, долбить, долбить»: Путин дал наставление российскому бизнесу за рубежом

Российский бизнес должен активно осваивать зарубежные рынки, а государство активно его поддержит. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Российские власти будут активно поддерживать отечественный бизнес за рубежом. Нужно „долбить, долбить, долбить“», — заявил Владимир Путин на встрече с бизнесменами, трансляция которой ведется на телеканале «Россия 24».
Ранее на этой встрече глава государства отметил, что российский бизнес активно развивается не только на домашнем рынке, но и активно выходит за рубеж. В условиях вызовов, по словам президента, российский бизнес не стушевался и справляется со всеми вызовами последних лет.
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