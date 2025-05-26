«Долбить, долбить, долбить»: Путин дал наставление российскому бизнесу за рубежом

Путин: российский бизнес должен «долбить» зарубежные рынки
© Служба новостей «URA.RU»
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Государство будет поддерживать выход российского бизнеса за рубеж, заявил Путин
Государство будет поддерживать выход российского бизнеса за рубеж, заявил Путин Фото:

Российский бизнес должен активно осваивать зарубежные рынки, а государство активно его поддержит. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Российские власти будут активно поддерживать отечественный бизнес за рубежом. Нужно „долбить, долбить, долбить“», — заявил Владимир Путин на встрече с бизнесменами, трансляция которой ведется на телеканале «Россия 24». 

Ранее на этой встрече глава государства отметил, что российский бизнес активно развивается не только на домашнем рынке, но и активно выходит за рубеж. В условиях вызовов, по словам президента, российский бизнес не стушевался и справляется со всеми вызовами последних лет.

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Российский бизнес должен активно осваивать зарубежные рынки, а государство активно его поддержит. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Российские власти будут активно поддерживать отечественный бизнес за рубежом. Нужно „долбить, долбить, долбить“», — заявил Владимир Путин на встрече с бизнесменами, трансляция которой ведется на телеканале «Россия 24».  Ранее на этой встрече глава государства отметил, что российский бизнес активно развивается не только на домашнем рынке, но и активно выходит за рубеж. В условиях вызовов, по словам президента, российский бизнес не стушевался и справляется со всеми вызовами последних лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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