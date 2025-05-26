«Не стушевались»: Путин похвалил российский бизнес

Президент РФ Владимир Путин похвалил российский бизнес, который в последние годы справлялся с вызовами и помогал России идти вперед. Об этом глава государства сообщил на встрече с бизнесменами.
«Российские предприниматели не стушевались в последние годы, справлялись с вызовами», — заявил Владимир Путин на встрече, трансляция которой ведется на телеканале «Россия 24». Он отметил, что российские компании, занимая уверенные позиции на домашнем рынке, активно выходят за рубеж и помогают России идти вперед.
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