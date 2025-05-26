«Не стушевались»: Путин похвалил российский бизнес

Путин заявил, что российский бизнес не стушевался в годы вызовов
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Путин похвалил бизнес за то, что он осваивает домашний рынок и выходит за рубеж
Путин похвалил бизнес за то, что он осваивает домашний рынок и выходит за рубеж Фото:

Президент РФ Владимир Путин похвалил российский бизнес, который в последние годы справлялся с вызовами и помогал России идти вперед. Об этом глава государства сообщил на встрече с бизнесменами.

«Российские предприниматели не стушевались в последние годы, справлялись с вызовами», — заявил Владимир Путин на встрече, трансляция которой ведется на телеканале «Россия 24». Он отметил, что российские компании, занимая уверенные позиции на домашнем рынке, активно выходят за рубеж и помогают России идти вперед.

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Президент РФ Владимир Путин похвалил российский бизнес, который в последние годы справлялся с вызовами и помогал России идти вперед. Об этом глава государства сообщил на встрече с бизнесменами. «Российские предприниматели не стушевались в последние годы, справлялись с вызовами», — заявил Владимир Путин на встрече, трансляция которой ведется на телеканале «Россия 24». Он отметил, что российские компании, занимая уверенные позиции на домашнем рынке, активно выходят за рубеж и помогают России идти вперед.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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