В Екатеринбурге снесут старый мост, а улицу перекроют

В Екатеринбурге разберут железнодорожный мост на улице Машинистов
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Работы продлятся несколько дней
Работы продлятся несколько дней Фото:

В Екатеринбурге перекроют участок на улице Машинистов для демонтажа старого железнодорожного путепровода. Работы будут вестись с 13 по 16 июня, рассказали в пресс-службе мэрии.

"Специалисты ООО «Габарит – Е» закроют движение транспорта по улице Машинистов (от Стрелочников до Кимовской) с 13 по 16 июня. На участке будут демонтировать железнодорожный путепровод", — пояснили там.

Для автомобилистов организуют объезд по улицам Готвальда, Гражданской, Героев России и Стрелочников. Схемы движения общественного транспорта не изменятся.

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В Екатеринбурге перекроют участок на улице Машинистов для демонтажа старого железнодорожного путепровода. Работы будут вестись с 13 по 16 июня, рассказали в пресс-службе мэрии. "Специалисты ООО «Габарит – Е» закроют движение транспорта по улице Машинистов (от Стрелочников до Кимовской) с 13 по 16 июня. На участке будут демонтировать железнодорожный путепровод", — пояснили там. Для автомобилистов организуют объезд по улицам Готвальда, Гражданской, Героев России и Стрелочников. Схемы движения общественного транспорта не изменятся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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