В Екатеринбурге снесут старый мост, а улицу перекроют

Работы продлятся несколько дней
В Екатеринбурге перекроют участок на улице Машинистов для демонтажа старого железнодорожного путепровода. Работы будут вестись с 13 по 16 июня, рассказали в пресс-службе мэрии.
"Специалисты ООО «Габарит – Е» закроют движение транспорта по улице Машинистов (от Стрелочников до Кимовской) с 13 по 16 июня. На участке будут демонтировать железнодорожный путепровод", — пояснили там.
Для автомобилистов организуют объезд по улицам Готвальда, Гражданской, Героев России и Стрелочников. Схемы движения общественного транспорта не изменятся.
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