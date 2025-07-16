Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предостерег европейские страны от попыток военного давления на Москву, напомнив слова знаменитого полководца Александра Суворова. По его словам, конфликт с Россией для Европы может закончится поражением.
«Какую тактику изберут в европейских столицах — решать им, но хотелось бы вспомнить слова великого российского полководца Суворова: „Россиянин отличается верой, верностью и рассудком. Тщетно двинется на Россию вся Европа: она найдет там Фермопилы, Леонида и свой гроб“», — заявил Шойгу в интервью изданию «Коммерсант».
В ходе беседы Шойгу отметил, что Россия остается открытой к равноправному диалогу с европейскими государствами по вопросам безопасности на евразийском пространстве. По его словам, в Европе растет число людей, сомневающихся в правильности курса Брюсселя на противостояние с Россией, при этом такие настроения подавляются. Шойгу подчеркнул, что чем дольше ЕС будет игнорировать интересы своих граждан, тем труднее им будет избавиться от тех, кто стремится к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией.
Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков отмечал, что попытки западных стран «отменить Россию» не принесли результатов, и общественные организации в Европе и США уже начали осторожно говорить о необходимости восстановления диалога. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подчеркивал, что несмотря на милитаристскую риторику, в будущем России и европейским странам придется обсуждать вопросы безопасности.
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