Шойгу припомнил слова Суворова, предостерегая Европу от конфликта с РФ

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Шойгу заявил, что перспективы восстановления отношений между Европой и Россией существуют
Шойгу заявил, что перспективы восстановления отношений между Европой и Россией существуют Фото:

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предостерег европейские страны от попыток военного давления на Москву, напомнив слова знаменитого полководца Александра Суворова. По его словам, конфликт с Россией для Европы может закончится поражением. 

«Какую тактику изберут в европейских столицах — решать им, но хотелось бы вспомнить слова великого российского полководца Суворова: „Россиянин отличается верой, верностью и рассудком. Тщетно двинется на Россию вся Европа: она найдет там Фермопилы, Леонида и свой гроб“», — заявил Шойгу в интервью изданию «Коммерсант». 

В ходе беседы Шойгу отметил, что Россия остается открытой к равноправному диалогу с европейскими государствами по вопросам безопасности на евразийском пространстве. По его словам, в Европе растет число людей, сомневающихся в правильности курса Брюсселя на противостояние с Россией, при этом такие настроения подавляются. Шойгу подчеркнул, что чем дольше ЕС будет игнорировать интересы своих граждан, тем труднее им будет избавиться от тех, кто стремится к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков отмечал, что попытки западных стран «отменить Россию» не принесли результатов, и общественные организации в Европе и США уже начали осторожно говорить о необходимости восстановления диалога. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подчеркивал, что несмотря на милитаристскую риторику, в будущем России и европейским странам придется обсуждать вопросы безопасности.

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Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предостерег европейские страны от попыток военного давления на Москву, напомнив слова знаменитого полководца Александра Суворова. По его словам, конфликт с Россией для Европы может закончится поражением.  «Какую тактику изберут в европейских столицах — решать им, но хотелось бы вспомнить слова великого российского полководца Суворова: „Россиянин отличается верой, верностью и рассудком. Тщетно двинется на Россию вся Европа: она найдет там Фермопилы, Леонида и свой гроб“», — заявил Шойгу в интервью изданию «Коммерсант».  В ходе беседы Шойгу отметил, что Россия остается открытой к равноправному диалогу с европейскими государствами по вопросам безопасности на евразийском пространстве. По его словам, в Европе растет число людей, сомневающихся в правильности курса Брюсселя на противостояние с Россией, при этом такие настроения подавляются. Шойгу подчеркнул, что чем дольше ЕС будет игнорировать интересы своих граждан, тем труднее им будет избавиться от тех, кто стремится к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией. Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков отмечал, что попытки западных стран «отменить Россию» не принесли результатов, и общественные организации в Европе и США уже начали осторожно говорить о необходимости восстановления диалога. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подчеркивал, что несмотря на милитаристскую риторику, в будущем России и европейским странам придется обсуждать вопросы безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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