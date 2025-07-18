В Прикамье прокуратура заступилась за многодетные семьи

Муниципалитет в Пермском крае обязали восстановить права четырех многодетных семей и обеспечить подведение водоснабжения к земельным участкам, предоставленным семьям. Об этом сообщает прокуратура Оханского района.
«В ходе проверки выяснилось, что четыре многодетные семьи получили участки под индивидуальное строительство, однако администрация не обеспечила их доступом к водопроводу. Направлено исковое заявление о возложении на муниципалитет обязанности обеспечить подключение земельных участков к сетям водоснабжения», — сказано на сайте надзорного ведомства.
Суд удовлетворил исковые требования надзорного органа. Сейчас исполнение решения находится под контролем прокуратуры.
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