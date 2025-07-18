18 июля 2025

В Прикамье прокуратура заступилась за многодетные семьи

Муниципалитет в Прикамье обязали восстановить права четырех многодетных семей
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокурор направил в суд иск, чтобы защитить права семей
Прокурор направил в суд иск, чтобы защитить права семей Фото:

Муниципалитет в Пермском крае обязали восстановить права четырех многодетных семей и обеспечить подведение водоснабжения к земельным участкам, предоставленным семьям. Об этом сообщает прокуратура Оханского района.

«В ходе проверки выяснилось, что четыре многодетные семьи получили участки под индивидуальное строительство, однако администрация не обеспечила их доступом к водопроводу. Направлено исковое заявление о возложении на муниципалитет обязанности обеспечить подключение земельных участков к сетям водоснабжения», — сказано на сайте надзорного ведомства.

Суд удовлетворил исковые требования надзорного органа. Сейчас исполнение решения находится под контролем прокуратуры. 

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Муниципалитет в Пермском крае обязали восстановить права четырех многодетных семей и обеспечить подведение водоснабжения к земельным участкам, предоставленным семьям. Об этом сообщает прокуратура Оханского района. «В ходе проверки выяснилось, что четыре многодетные семьи получили участки под индивидуальное строительство, однако администрация не обеспечила их доступом к водопроводу. Направлено исковое заявление о возложении на муниципалитет обязанности обеспечить подключение земельных участков к сетям водоснабжения», — сказано на сайте надзорного ведомства. Суд удовлетворил исковые требования надзорного органа. Сейчас исполнение решения находится под контролем прокуратуры. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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