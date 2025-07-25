Набиуллина высказалась о госрегулировании цен

Административное регулирования цен в РФ приводит к негативным последствиям для экономики, в частности — к возникновению дефицита товаров и развитию теневого рынка. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«А что касается административного регулирования цен, это тупиковый путь. Он приводит только к дефициту, к „черному“ рынку», — сказала Набиуллина на пресс-конференции. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Набиуллина подчеркнула, что опыт прошлых лет, в том числе российский, уже показал неэффективность жесткого государственного контроля над ценами.
Регулирование цен — это комплекс мер, применяемых государством для воздействия на стоимость товаров и услуг. Оно может быть как административным (прямое установление ценовых ограничений специальными органами власти), так и экономическим (использование налоговых и других косвенных инструментов). В России к административному регулированию прибегают в периоды экономической нестабильности или при резком росте цен на социально значимые товары.
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