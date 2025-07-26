Шеф-повар Ивлев закрыл крупный долг по алиментам

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Константин Ивлев погасил все платежи по алиментам
Константин Ивлев погасил все платежи по алиментам Фото:

Известный российский шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев полностью закрыл задолженность по алиментам. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Ивлев погасил все платежи по алиментам», — подтвердил источник. Его слова передает РИА Новости. 

Ранее бывшая жена Константина Ивлева, Мария, разместила в своем аккаунте в соцсети публикацию, в которой продемонстрировала официальное постановление о размере задолженности по алиментам. Долг Ивлева по алиментным выплатам превышал 8,2 миллиона рублей, несмотря на то что им уже было выплачено 11,2 миллиона рублей частично.

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Известный российский шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев полностью закрыл задолженность по алиментам. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Ивлев погасил все платежи по алиментам», — подтвердил источник. Его слова передает РИА Новости.  Ранее бывшая жена Константина Ивлева, Мария, разместила в своем аккаунте в соцсети публикацию, в которой продемонстрировала официальное постановление о размере задолженности по алиментам. Долг Ивлева по алиментным выплатам превышал 8,2 миллиона рублей, несмотря на то что им уже было выплачено 11,2 миллиона рублей частично.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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