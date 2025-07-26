Российский военный ищет девочку, которую спас во время боев в Артемовске

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Российский военный ждет встречи со спасенной девочкой
Российский военный ждет встречи со спасенной девочкой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боец из Приморья с позывным Одноглазый на протяжении двух лет пытается найти девочку Миланью Бородай, которую ему удалось спасти во время боев в Артемовске (Бахмуте). Об этом сообщил Life.

«Прошло уже два года. Я все время думаю о ней, жива ли. Я обратился к команде Народного фронта в Приморском крае с просьбой помочь найти ее», рассказал боец в разговоре с Life

По словам Одноглазого, при отступлении из Артемовска украинские военные убивали мирных жителей. Российские бойцы случайно обнаружили маленькую девочку среди тел погибших. Солдат из Приморья укрыл девочку во время обстрела и вывел ее в безопасное место. Он подарил ей свой шеврон и пообещал разыскать в будущем. Девочка пообещала завоевать для России золотую медаль по гимнастике.

Позже благодаря фильму «Украина. Дети на продажу» журналистов Первого канала удалось найти девочку. В фильме она рассказала о спасении российскими военными, а представители Народного фронта связались с ее матерью. Сейчас боец ждет встречи с девочкой, которой сообщили, что ее спаситель о ней помнит и скучает.

Ранее украинского военнослужащего оставили на поле боя его сослуживцы, после чего его обнаружили российские бойцы. Ему была оказана медицинская помощь, предоставлено питание и созданы надлежащие условия — всего этого он не получил от своих, передает "360.ru".

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Боец из Приморья с позывным Одноглазый на протяжении двух лет пытается найти девочку Миланью Бородай, которую ему удалось спасти во время боев в Артемовске (Бахмуте). Об этом сообщил Life. «Прошло уже два года. Я все время думаю о ней, жива ли. Я обратился к команде Народного фронта в Приморском крае с просьбой помочь найти ее», — рассказал боец в разговоре с Life.  По словам Одноглазого, при отступлении из Артемовска украинские военные убивали мирных жителей. Российские бойцы случайно обнаружили маленькую девочку среди тел погибших. Солдат из Приморья укрыл девочку во время обстрела и вывел ее в безопасное место. Он подарил ей свой шеврон и пообещал разыскать в будущем. Девочка пообещала завоевать для России золотую медаль по гимнастике. Позже благодаря фильму «Украина. Дети на продажу» журналистов Первого канала удалось найти девочку. В фильме она рассказала о спасении российскими военными, а представители Народного фронта связались с ее матерью. Сейчас боец ждет встречи с девочкой, которой сообщили, что ее спаситель о ней помнит и скучает. Ранее украинского военнослужащего оставили на поле боя его сослуживцы, после чего его обнаружили российские бойцы. Ему была оказана медицинская помощь, предоставлено питание и созданы надлежащие условия — всего этого он не получил от своих, передает "360.ru".
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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