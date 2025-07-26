Появились кадры освобождения поселка Зеленый Гай в ДНР. Соответсвующее видео предоставили URA.RU в Минобороны РФ.
На кадрах видно, как артиллерийские расчеты и операторы ударных беспилотников оказали интенсивную огневую поддержку штурмовым подразделениям 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток». Украинские формирования понесли потери и были вынуждены отступить.
После зачистки территории российские военные водрузили государственные флаги, инженерные подразделения приступили к разминированию. По данным Минобороны, Зеленый Гай использовался украинскими силами как крупный опорный пункт, прикрывающий подходы к границе с Днепропетровской областью.
Сегодня, 26 июля, в ходе успешного наступления подразделений группировки «Восток» российские военные установили контроль над населенным пунктом Зеленый Гай, а также над Малиевкой в Днепропетровской области. Обе территории перешли под контроль российских сил в результате проведенных наступательных операций, передает "360.ru".
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