Минобороны РФ показало кадры освобождения Зеленого Гая в ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские военные установили флаги РФ в Зеленом Гае
Российские военные установили флаги РФ в Зеленом Гае Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Появились кадры освобождения поселка Зеленый Гай в ДНР. Соответсвующее видео предоставили URA.RU в Минобороны РФ. 

На кадрах видно, как артиллерийские расчеты и операторы ударных беспилотников оказали интенсивную огневую поддержку штурмовым подразделениям 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток». Украинские формирования понесли потери и были вынуждены отступить.

После зачистки территории российские военные водрузили государственные флаги, инженерные подразделения приступили к разминированию. По данным Минобороны, Зеленый Гай использовался украинскими силами как крупный опорный пункт, прикрывающий подходы к границе с Днепропетровской областью.

Сегодня, 26 июля, в ходе успешного наступления подразделений группировки «Восток» российские военные установили контроль над населенным пунктом Зеленый Гай, а также над Малиевкой в Днепропетровской области. Обе территории перешли под контроль российских сил в результате проведенных наступательных операций, передает "360.ru".

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Появились кадры освобождения поселка Зеленый Гай в ДНР. Соответсвующее видео предоставили URA.RU в Минобороны РФ.  На кадрах видно, как артиллерийские расчеты и операторы ударных беспилотников оказали интенсивную огневую поддержку штурмовым подразделениям 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток». Украинские формирования понесли потери и были вынуждены отступить. После зачистки территории российские военные водрузили государственные флаги, инженерные подразделения приступили к разминированию. По данным Минобороны, Зеленый Гай использовался украинскими силами как крупный опорный пункт, прикрывающий подходы к границе с Днепропетровской областью. Сегодня, 26 июля, в ходе успешного наступления подразделений группировки «Восток» российские военные установили контроль над населенным пунктом Зеленый Гай, а также над Малиевкой в Днепропетровской области. Обе территории перешли под контроль российских сил в результате проведенных наступательных операций, передает "360.ru".
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...