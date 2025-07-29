Одна из дефицитных профессий порадовала ростом зарплат

HeadHunter: средняя зарплата продавцов выросла на 15%
© Служба новостей «URA.RU»
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Владельцам торговых точек становится сложнее найти работника, несмотря на средний рост зарплат
Владельцам торговых точек становится сложнее найти работника, несмотря на средний рост зарплат Фото:

Средняя зарплата продавцов повысилась на 15% за год. В первой половине 2025 года она составила 57 тысяч рублей при том, что розничная торговля — одна из самых дефицитных отраслей, сообщила пресс-служба hh.ru.  

«Несмотря на острый дефицит кадров в торговле, зарплата в ней остается ниже, чем в целом по России. Оплата труда продавцов отстает на 20,1 тысяч рублей или на 35%», — рассказали представители hh.ru «Газете.Ru». При этом они отметили, что средняя зарплата повысилась на 15% за год. 

В первом полугодии работодатели выставили более 530 тысяч вакансий в сфере торговли: это больше, чем 2023 году на 6%. Но несмотря на высокий спрос, на каждое объявление приходится только 1,8 резюме, что ниже нормы больше чем в два раза.

На дефицит продавцов в стране влияют их зарплаты. Максимум предлагают в Чукотском автономном округе — 90 тысяч, когда в Челябинской области их зарплаты ниже на треть в сравнении с остальными по региону. 

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Средняя зарплата продавцов повысилась на 15% за год. В первой половине 2025 года она составила 57 тысяч рублей при том, что розничная торговля — одна из самых дефицитных отраслей, сообщила пресс-служба hh.ru.   «Несмотря на острый дефицит кадров в торговле, зарплата в ней остается ниже, чем в целом по России. Оплата труда продавцов отстает на 20,1 тысяч рублей или на 35%», — рассказали представители hh.ru «Газете.Ru». При этом они отметили, что средняя зарплата повысилась на 15% за год.  В первом полугодии работодатели выставили более 530 тысяч вакансий в сфере торговли: это больше, чем 2023 году на 6%. Но несмотря на высокий спрос, на каждое объявление приходится только 1,8 резюме, что ниже нормы больше чем в два раза. На дефицит продавцов в стране влияют их зарплаты. Максимум предлагают в Чукотском автономном округе — 90 тысяч, когда в Челябинской области их зарплаты ниже на треть в сравнении с остальными по региону. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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