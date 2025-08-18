Учитель ответила, нужно ли отменять домашние задания в школе

Вопрос об отмене домашних заданий в школах регулярно вызывает споры среди родителей, педагогов и экспертов в области образования. Домашние задания являются неотъемлемой частью обучения. Так считает преподаватель русского языка и литературы Оксана Ласковская.
«Что такое домашние работы? Когда ты сам закрепляешь пройденное и получаешь настоящие навыки. Другого способа сделать это нет», — рассказала Ласковская aif.ru. По ее мнению, в классе ребенок действует под контролем учителя, что создает иллюзию полного понимания темы. Однако истинный уровень освоения предмета становится понятен только при выполнении заданий самостоятельно, без подсказок и поддержки.
Общественное мнение часто склоняется к тому, что современные дети перегружены учебой. Однако Ласковская считает, что школа — это работа для ребенка, и определенная нагрузка необходима для развития. «Когда ребенку легко — он ничему не учится», — подчеркивает педагог. Важно, чтобы учебный материал был подан интересно. Однако превращать обучение в развлечение, по мнению преподавателя, не стоит. Школа должна оставаться местом получения знаний, а не только развлечений.
