Минздрав Пермского края составил рейтинг лучших и худших медицинских организаций

Пермский онкодиспансер возглавил рейтинг медорганизаций по качеству услуг

При составлении рейтинга учитывались вежливость медиков и комфорт медучреждений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермский краевой онкологический диспансер возглавил общий итоговый рейтинг медицинских организаций по качеству предоставляемых услуг в 2023 году. Информация представлена на сайте министерства здравоохранения Пермского края.

«ГБУЗ ПК Пермский краевой онкологический диспансер. Рейтинговый номер — 1», — указано в рейтинге. Также в пятерку лучших вошли Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (государственное бюджетное учреждение здравоохранения), клиника гемодиализа «Нью Лайф», медцентр «Доктор ОСТ» и клиника «МедГарант» (все три — общества с ограниченной ответственностью). Худший результат по итогам оценки минздрава Прикамья — у ООО «Альтенхофф». Всего в рейтинге представлено 35 медицинских организаций.

В пресс-службе ведомства URA.RU пояснили, что оценка организаций, предоставляющих медицинские услуги, проводилась на основе федерального закона N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». При составлении рейтинга, в том числе, учитывались комфортность условий предоставления медуслуг, доброжелательность, вежливость работников организации и удовлетворенность пациентов условиями оказания услуг.

В 2023 году министерство здравоохранения Пермского края опубликовало рейтинг стоматологических клиник. Первое место в нем заняла Пермская краевая стоматологическая поликлиника №2. По результатам проведения независимой оценки учреждение получило 98,87 балла.