В России появится новая выплата для семей с детьми

В России с 2026 года появится новая выплата для семей с двумя и более детьми. В проекте федерального бюджета на ближайшие три года на нее и маткапитал выделено более 1,8 триллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов РФ.
«Общий объем на эти задачи за три года составит более 1,8 трлн рублей», — говорится на официальном сайте Минфина. Одной из ключевых новаций станет ежегодная семейная выплата, которую планируется ввести с 2026 года. Мера будет предоставляться гражданам РФ, имеющим двух и более детей. Право на выплату получат семьи, соответствующие критериям нуждаемости. Выплата будет предоставляться в виде возмещения части уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
В проекте бюджета также предусмотрено продление действия программы материнского капитала до 2030 года. При этом сумма материнского капитала будет ежегодно индексироваться на уровень инфляции. Изменением станет возможность для семей с детьми получить остатки средств материнского капитала без необходимости указывать цель их использования.
