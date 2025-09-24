В России появится новая выплата для семей с детьми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сумма материнского капитала будет ежегодно индексироваться на уровень инфляции
Сумма материнского капитала будет ежегодно индексироваться на уровень инфляции Фото:

В России с 2026 года появится новая выплата для семей с двумя и более детьми. В проекте федерального бюджета на ближайшие три года на нее и маткапитал выделено более 1,8 триллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов РФ.

«Общий объем на эти задачи за три года составит более 1,8 трлн рублей», — говорится на официальном сайте Минфина. Одной из ключевых новаций станет ежегодная семейная выплата, которую планируется ввести с 2026 года. Мера будет предоставляться гражданам РФ, имеющим двух и более детей. Право на выплату получат семьи, соответствующие критериям нуждаемости. Выплата будет предоставляться в виде возмещения части уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

В проекте бюджета также предусмотрено продление действия программы материнского капитала до 2030 года. При этом сумма материнского капитала будет ежегодно индексироваться на уровень инфляции. Изменением станет возможность для семей с детьми получить остатки средств материнского капитала без необходимости указывать цель их использования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России с 2026 года появится новая выплата для семей с двумя и более детьми. В проекте федерального бюджета на ближайшие три года на нее и маткапитал выделено более 1,8 триллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов РФ. «Общий объем на эти задачи за три года составит более 1,8 трлн рублей», — говорится на официальном сайте Минфина. Одной из ключевых новаций станет ежегодная семейная выплата, которую планируется ввести с 2026 года. Мера будет предоставляться гражданам РФ, имеющим двух и более детей. Право на выплату получат семьи, соответствующие критериям нуждаемости. Выплата будет предоставляться в виде возмещения части уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). В проекте бюджета также предусмотрено продление действия программы материнского капитала до 2030 года. При этом сумма материнского капитала будет ежегодно индексироваться на уровень инфляции. Изменением станет возможность для семей с детьми получить остатки средств материнского капитала без необходимости указывать цель их использования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...