В Новосибирске начнут испытания вирусного препарата против рака мозга

Ученые СО РАН начнут испытания генно-модифицированного вируса против рака мозга в 2026 году
Ученые СО РАН начнут испытания генно-модифицированного вируса против рака мозга в 2026 году

Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН готов начать клинические исследования препарата на основе генно-модифицированного вируса осповакцины для лечения рака головного мозга в 2026 году. Об этом сообщила старший научный сотрудник института Елена Кулигина.

«Мы планируем клинические исследования второй фазы для терапии рака молочной железы и хотим замахнуться на клинические исследования первой и второй фазы для терапии опухоли головного мозга», — сказала Кулигина для ТАСС.

Препарат создан на основе штамма вируса осповакцины с заменой двух генов для усиления иммунного ответа. В первой фазе испытаний против рака груди стабилизация опухоли достигнута в 50–80% случаев.

Ранее в России завершили разработку вакцины против рака, документы на клинические испытания которой были направлены в Минздрав РФ летом 2025 года. Первый этап применения нового препарата планируется для пациентов с колоректальным раком, а также ведутся разработки вакцин для лечения глиобластомы и специфических видов меланомы. Вакцина будет изготавливаться индивидуально для каждого пациента и не поступит в розничную продажу.

