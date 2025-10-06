Генконсульство РФ: пострадали ли россияне от удара тайфуна в Китае

Генконсульство РФ: никто из граждан РФ не пострадал от удара тайфуна «Матмо»
Тайфун «Матмо» обрушился на юг КНР 5 октября
Тайфун «Матмо» обрушился на юг КНР 5 октября

Среди пострадавших от тайфуна «Матмо» на юге Китая нет граждан России. Об этом сообщил вице-консул Генконсульства РФ в Гуанчжоу Иван Рымарь.

«По состоянию на 6 октября 2025 года среди пострадавших от тайфуна „Матмо“ нет российских граждан», — отметил Рымарь в интервью агентству ТАСС. Кроме того, он отметил, что рейсы из Хайнаня в Россию выполнялись согласно расписанию, задержек зафиксировано не было. По его словам, в генконсульство обращений от российских граждан также не поступало.

Тайфун «Матмо» обрушился на побережье провинции Гуандун 5 октября. Власти региона эвакуировали около 300 тысяч человек. Скорость ветра достигала 42 метров в секунду, сейчас ведутся восстановительные работы. Синоптики ожидают, что по мере продвижения тайфуна вглубь территории его интенсивность будет постепенно снижаться, передает «Царьград».

