СК обвинил блогера Ефремова в финансировании экстремистов

Следственный комитет России сообщил о предъявлении блогеру Никите Ефремову обвинения по статье о финансировании экстремистской деятельности. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении Никиты Ефремова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности)», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале СК РФ.
По версии следствия, в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года Ефремов, находясь в Москве и Московской области, осуществил перевод денежных средств в пользу организации, признанной экстремистской и запрещенной на территории страны. Финансовые средства были направлены на поддержку и обеспечение деятельности данной структуры.
В отношении Ефремова судом была избрана мера пресечения, предусматривающая ограничение на совершение определенных действий. В настоящее время, отметили в СК, по уголовному делу продолжаются следственные мероприятия.
Никита Ефремов родился в Москве 12 декабря 1999 года. Образование он получил в Великобритании, а также завершил обучение в одной из московских школ экстерном. Позднее Ефремов окончил МГИМО, где специализировался на международном праве. В 2016 году он начал заниматься перепродажей популярных кроссовок Yeezy, что впоследствии привело к созданию собственной сети магазинов одежды и обуви под брендом Nikita Efremov. Ефремов активно ведет социальные сети, где на его аккаунты подписано свыше миллиона пользователей.
