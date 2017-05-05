13:34 05 мая 2017 6

В ответ на критику главы МЧС России Пучкова главы свердловских городов рассказали, почему область невозможно обезопасить от лесных пожаров Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Администрация Свердловской области и главы муниципалитетов не согласились с резкой критикой, которой они подверглись в среду от главы МЧС России Владимира Пучкова. Он, комментируя ситуацию с пожарами на Среднем Урале, обвинил региональные и местные власти в бездействии и дал оценку подготовке к сезону, использовав слово «безобразие». Собеседники «URA.RU» признают, что дела обстоят плачевно и для региона в случае чрезвычайной ситуации это обернется соответствующим образом. Но только винят в этом других.

В середине апреля из главного управления МЧС свердловским мэрам для подготовки к пожароопасному сезону были разосланы рекомендации Сибирского регионального центра. В них содержалась такая оценка: «Проведенный анализ прохождения пожароопасного сезона 2016 года показал, что органами местного самоуправления муниципальных образований мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности проводились не на должном уровне».

Мэрам поручили создать патрульные группы для мониторинга ситуации и предотвращения (тушения) лесных пожаров. Дело хорошее, но формировать такие группы не из кого Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Под должным уровнем в документе подразумевалось создание в городах патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп численностью от 2 до 15 человек. Они должны мониторить обстановку, выявлять и определять площадь пожаров, направление и скорость ветра, помогать эвакуировать население в случае необходимости и принимать участие в тушении.

Вот только рекомендации эти, как выяснилось, для многих городов невыполнимы. «Я даже представить себе не могу, как выкручиваться из ситуации. Нужно создать четыре группы численностью 2-3, 4-7 и 15 человек из числа работников органов местного самоуправления или общественников, — высказал в разговоре с «URA.RU» свое недовольство глава небольшого городского округа, пожелавший остаться неназванным. — Чтобы все они работали постоянно, каждой группе нужно по две смены. Итого около сотни человек. Где я возьму сто бездельников, которым не нужно ходить на работу? Кроме того, известно, что существует огромное число разновидностей пожара. Один из них — подземный. Это когда видно лишь дым без огня, но при этом падают деревья. О таких тонкостях знают не все и еще меньше в них разбираются.

А мне предлагают обычных людей в леса отправлять? О чем люди думают, когда такие документы спускают? Они понимают, что муниципалитеты — это не Москва?»

При этом собеседник агентства отметил, что нехватка волонтеров для исполнения этих рекомендаций — это не все проблемы, с которыми приходится мириться людям, работающим «на земле». Список можно дополнить кадровым голодом и состоянием технических ресурсов.

«В МЧС прошли сокращения, но есть и свободные места. И найти специалистов, готовых работать за такие маленькие зарплаты, крайне трудно. На город, конечно, имеющихся людей и техники хватает, но, если говорить о лесных пожарах, тут ситуация серьезная», — пояснил мэр еще одного свердловского города также на условиях анонимности.

Передислокация центров МЧС серьезно усложнила работу спасателей на местах, признаются мэры Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В качестве примера он привел Нижнюю и Верхнюю Салду. После реорганизации управление МЧС было передислоцировано в Нижний Тагил, что значительно затруднит работу в случае чрезвычайной ситуации: «Мне приходилось участвовать в ликвидации крупного пожара. Представьте: вокруг полный хаос, нужно эвакуировать жителей, при этом не забыть о тех, кто, к примеру, живет один и нуждается в помощи. Параллельно необходимо координировать и контролировать весь процесс, а мне нужно каждые полчаса звонить в управление и докладывать обстановку. Это занимает уйму времени. Люди нужны на местах, а не где-то там».

Данная оптимизация прошла по всему Уралу. Еще в начале года главные управления МЧС по Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской областям, а также по Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам вошли в состав Сибирского регионального центра МЧС, штаб которого расположен в Красноярске. Туда же была переброшена почти вся авиация. Сам Уральский авиационно-спасательный центр был ликвидирован, работы лишились десятки спасателей. Позже МЧС объяснило данное решение тем, что содержание такого центра на Урале было обременительно для бюджета.

Сколько удалось на этом сэкономить, неизвестно, но один из спасателей, попавший под это сокращение, пояснил «URA.RU», что пожарной безопасности такая оптимизация пошла в минус: «Теперь в случае чрезвычайных ситуаций авиации придется лететь из Сибири [расстояние от Красноярска до Екатеринбурга составляет около 2 тыс. км.]. Об оперативности при таком раскладе говорить не приходится».

Как пояснил агентству источник из свердловской диспетчерской службы лесного хозяйства, корень всех проблем — недостаточное финансирование, которое становится меньше с каждым годом. Это, соответственно, сказывается и на сокращениях, и на техническом обеспечении пожарных частей, приводя в конце концов к жесткой критике регионов со стороны руководства МЧС.

«Решением проблемы могло бы стать привлечение к работе в этом направлении властей. Они могли бы помочь и с деньгами, и с формированием патрульных групп. Но на моей памяти такая практика была замечена только в Рязанской области», — считает собеседник. Знакомый мэр напоминает, что территории сами находятся на грани выживания, исполняя только обязательства по текущим платежам.

Какие меры примут свердловские власти, чтобы обезопасить леса от огня, пока неизвестно. Надежду на действия вселяют лишь слова вице-премьера Александра Хлопонина, который пригрозил главам регионов отставками.

Тысячи лесных пожаров только в единичных случаях заканчиваются судами Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Депутаты Госдумы из областей в буквальном смысле охваченных огнем, тем временем готовят обращения на имя министра МВД России Владимира Колокольцева и премьер-министра Дмитрия Медведева. Главу силового ведомства парламентарии попросят разобраться в отсутствии виновных в пожарах. По словам источника «URA.RU», на тысячи зафиксированных пожаров возбуждается несколько десятков уголовных дел и лишь единицы доводятся до суда. При этом, по данным спасателей, в подавляющем большинстве случаев причиной возгорания является человеческий фактор.

Медведева попросят рассмотреть корректировки для внесения в законодательство. За сохранность лесов сейчас отвечают сразу несколько ведомств на разных уровнях, но когда они начинают гореть, ответственного не найдешь, поясняет собеседник агентства. «Они все перекладывают ответственность друг на друга. Хотим предложить премьер-министру закрепить все полномочия [касающиеся охраны лесов] за одним ведомством», — добавил он.