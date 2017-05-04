15:15 04 мая 2017 1

Урал в огне Фото: Карина Ванеш © URA.RU

С приходом тепла на Урале резко выросло число пожаров. Ежедневно регистрируются десятки очагов в лесах и полях региона. Из-за повышенной угрозы МЧС перебрасывает на Урал дополнительные силы, в том числе авиацию.

Так, из-за пожара возле складов с боеприпасами близ поселка Кедровка недалеко от Екатеринбурга едва не сгорел поселок Монетный. Только с помощью спецтехники и отчаянной работы лесничих и пожарных населенный пункт удалось спасти.

Непростая ситуация в Челябинской области. Там огонь подошел вплотную к ЗАТО Озерск, где расположены ядерные объекты. Пламя бушевало на площади 70 га (примерно сто футбольных полей). У огнеборцев получилось локализовать пламя, но огонь может вернуться. Ситуацию постоянно мониторят беспилотники.

Страдают от смога тюменцы. Едкий дым окутал пригороды Тюмени. Жители в соцсетях сравнивают виды от пожаров на горизонте с войной. А губернатор Тюменской области Владимир Якушев даже обязал чиновников круглосуточно отслеживать информацию о пожарах.

Не лучше ситуация и в городах. Так, в Красноуральске огонь подползает к заброшенному складу, где на земле валяются куски тротила. Горела земля возле военного аэродрома под Каменском-Уральским. А в Екатеринбурге сгорели коллективные сады.

1/5 На подъезде к закрытому городу Озерск

Глава МЧС России Владимир Пучков уже успел отругать свердловскую и челябинскую власть из-за неготовности к пожарам. Челябинцы огрызнулись в ответ. Развернутой реакции свердловчан пока нет.

Впрочем, вполне возможно, плачевная ситуация с пожарами связана также со слабой технической оснащенностью уральских пожарных. Так, сотрудники МЧС в Екатеринбурге были вынуждены тушить дома при помощи дырявых пожарных рукавов. Спасателям приходилось руками закрывать дыры в шлангах, чтобы побороть огонь.

Карта лесных пожаров за 4 мая.