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04 мая 2017
Главные новости 
15:15  04 мая 2017 1

Как горит Урал: пожары угрожают городам, ядерным объектам и складам с боеприпасами. ФОТО, ВИДЕО

Мариуполь. Мародерство и пожар в поспешно оставленной военными воинской части. Украина, пожар, вечер
Урал в огнеФото: Карина Ванеш © URA.RU

С приходом тепла на Урале резко выросло число пожаров. Ежедневно регистрируются десятки очагов в лесах и полях региона. Из-за повышенной угрозы МЧС перебрасывает на Урал дополнительные силы, в том числе авиацию.

Так, из-за пожара возле складов с боеприпасами близ поселка Кедровка недалеко от Екатеринбурга едва не сгорел поселок Монетный. Только с помощью спецтехники и отчаянной работы лесничих и пожарных населенный пункт удалось спасти.

Непростая ситуация в Челябинской области. Там огонь подошел вплотную к ЗАТО Озерск, где расположены ядерные объекты. Пламя бушевало на площади 70 га (примерно сто футбольных полей). У огнеборцев получилось локализовать пламя, но огонь может вернуться. Ситуацию постоянно мониторят беспилотники.

Страдают от смога тюменцы. Едкий дым окутал пригороды Тюмени. Жители в соцсетях сравнивают виды от пожаров на горизонте с войной. А губернатор Тюменской области Владимир Якушев даже обязал чиновников круглосуточно отслеживать информацию о пожарах.

Не лучше ситуация и в городах. Так, в Красноуральске огонь подползает к заброшенному складу, где на земле валяются куски тротила. Горела земля возле военного аэродрома под Каменском-Уральским. А в Екатеринбурге сгорели коллективные сады.

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На подъезде к закрытому городу Озерск

Глава МЧС России Владимир Пучков уже успел отругать свердловскую и челябинскую власть из-за неготовности к пожарам. Челябинцы огрызнулись в ответ. Развернутой реакции свердловчан пока нет.

Впрочем, вполне возможно, плачевная ситуация с пожарами связана также со слабой технической оснащенностью уральских пожарных. Так, сотрудники МЧС в Екатеринбурге были вынуждены тушить дома при помощи дырявых пожарных рукавов. Спасателям приходилось руками закрывать дыры в шлангах, чтобы побороть огонь.

Карта лесных пожаров за 4 мая.

Данил Бардин
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