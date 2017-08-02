Как кандидаты в губернаторы собирали подписи для выдвижения

22:40 02 августа 2017 0

На просьбу пообщаться с депутатами кандидаты ответили отказом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты свердловских местных дум поддержали председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову в ее заочном споре с мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом о возможности прохождения муниципального фильтра. Они подтвердили «URA.RU», что ни один из оппозиционных участников кампании не обращался к ним с просьбой о поддержке. Противостоящие Куйвашеву кандидаты игнорировали встречи даже с сопартийцами, вызвав раскол в собственных командах.

2 августа Элла Памфилова назвала неуместными заявления Ройзмана, что к моменту выдвижения мэра на губернаторских выборах его конкуренты собрали подписи 100 процентов депутатов в 18 муниципалитетах и большинства депутатов в остальных городах и районах. Таким образом ему якобы не оставили возможности пройти муниципальный фильтр.

Элла Памфилова назвала ложью слова кандидата от «Яблока» о невозможности пройти муниципальный фильтр в Свердловской области Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Глава ЦИКа сообщила, что у нее на руках другая статистика: «… В тех республиках, краях и областях, где идут выборы… не менее 60% подписей муниципальных депутатов остались невостребованными, то есть к депутатам попросту не обратились…». По данным Памфиловой, в Свердловской области невостребованные голоса остались в 72 из 73 муниципальных образованиях.

Схожие выводы сделали и представители Свердловского облизбиркома. В комиссии сообщили, что из примерно полутора тысяч муниципальных думцев не воспользовалось своим правом 619 представителей городских округов и 91 депутат сельских поселений.

Главы городов подтверждают крайне низкую активно участников выборов. В частности, мэр Нижней Салды Елена Матвеева сообщила, что оппозиционные кандидаты «не обзванивали, не встречались, не общались с депутатами: «Хотя многие этого очень хотели и ждали». Корреспондент «URA.RU» связался с рядом отказников.

В Заречном отказались заполнять подписные листы двое депутатов. Один из них — Виталий Ваганов пояснил, что у него вызвал раздражение отказ кандидатов от встреч:

«Я хотел, чтобы кандидаты или их представители приехали к нам, пообщались, представили свои программы. Но личного контакта не было.

И это странно, ведь кандидаты были лично заинтересованы, но не предприняли никаких действий. Наши подписи кандидатам в губернаторы были не нужны».

Олег Хабибуллин отказал одному кандидату, а другие к нему уже не обращались Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Схожие мысли высказывает депутат Екатеринбургской гордумы от Российской партии пенсионеров Олег Хабибуллин. Он отказал в поддержке председателю регионального РПП Дмитрию Сергину, но никакого другого кандидата поддерживать не стал: «Кроме Сергина ко мне никто не обращался. Раз не обращались, значит это им не надо было».

В Алапаевске отказался поддерживать кандидатов в губернаторы один депутат — Сайгид Билалов. В последнее время он выступал с резкой критикой в адрес главы города Станислава Шаньгина и боролся с мэрской команде на выборах в местную думу. Билалов воздержался от комментариев.

Отдельная когорта отказников — депутаты, ни разу после избрания не появлявшиеся на заседаниях своих дум. В их числе представитель Верхнесалдинской гордумы коммунист Константин Пономарев. Ни представители мэрии, ни коллеги-депутаты не знают ни место его проживания, ни телефона.

Игорь Торощин смог настроить против себя даже однопартийцев Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В ряде случаев думцы были готовы подписаться за своего партбосса или соратника, но по разным причинам не стали этого делать. В частности, депутат думы Белоярского района, член ЛДПР с десятилетним стажем Николай Десятков был первоначально не против поддержать выдвиженца от своей партии Игоря Торощина: «Я несколько раз предлагал Торощину приехать к нам, пообщаться, обсудить планы. Но он все время отказывался, ссылался на то, что занят в Госдуме. Я предупредил, что ввиду отсутствия внимание к районному отделению ЛДПР не стану отдавать за него подпись. Другие кандидаты ко мне не обращались».

Первоуральский депутат Константин Дрыгин в недавнем прошлом считался соратником Евгения Ройзмана. Представитель гордумы совместно с ним рассказывал на пресс-конференции об операциях фонда «Город без наркотиков». В 2012 году, когда Ройзман возглавлял областное отделение «Гражданской платформы», Дрыгин руководил предвыборным штабом этой партии в Первоуральске. Но на губернаторских выборах в 2017 году не стал отдавать свою подпись ни Ройзману, ни его конкурентам.

В думе поселка Махнево по разным данным уклонились от сбора подписей в поддержку кандидатов в губернаторы четверо или пятеро депутатов. Представитель местной думы Лариса Омельченко пояснила, что таким образом она с коллегами попыталась обратить внимание областных политиков на проблемы муниципалитета: «В мае этого года пять депутатов нашей думы поставили „неуд“ главе Александру Лызлову. Но итоги заседания не были оформлены надлежащим образом. Мы обеспокоены судьбой муниципалитета и не видим перспектив развития Махнево при действующем главе». Однако, ни один из кандидатов не стал обращать внимания на Махнево.