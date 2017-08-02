14:23 02 августа 2017 8

Элла Памфилова уличила "Яблоко" в "политической нечистоплотности" Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заявление экс-кандидата в губернаторы Свердловской области от партии «Яблоко» Евгения Ройзмана о якобы непроходимости «муниципального фильтра» — это ложь. Так охарактеризовал высказывание екатеринбургского мэра председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. При этом она подчеркнула, что кандидат от «Яблока» даже не открыл избирательный счет.

«Человек, который идет на выборы, не сделал самого главного — не открыл счет. Все остальные действия — очевидно, что это просто ложь. Именно поэтому у меня были и есть основания еще раз предупредить, что официальное заявление „Яблока“ по этому поводу максимально политически нечистоплотное», — приводит ТАСС слова Памфиловой, сказанные на заседании ЦИК.

Председатель ЦИК опроверг «мифы» о непроходимости муниципального фильтра и о том, что все подписи муниципальных депутатов забрали «действующие кандидаты во власти». Если хотелось поучаствовать в выборах, заявила Памфилова, надо было «поездить и поговорить, пообщаться с муниципальными депутатами». «Тогда уже был бы реальный факт: отказал кто-то или нет», — подчеркнула она.

Элла Памфилова подтвердила, что по итогам представления кандидатами листов с подписями в свою поддержку установлено, что 619 депутатов и глав муниципальных районов, представляющих 72 района или округа из 73 имеющихся в области, не поставили свои подписи в поддержку ни одного из кандидатов в губернаторы.

Кандидат в губернаторы Свердловской области от «Яблока» свернул кампанию, так как, по его словам, не смог собрать необходимое для прохождения «муниципального фильтра» количество подписей муниципальных депутатов. Еще ранее «Яблоко» заявило, что глава Центризбиркома Элла Памфилова «покрывает муниципальный фильтр» и оказывает давление на свердловский избирком в связи с участием в губернаторских выборах кандидата от их партии.

Сегодня Элла Памфилова напомнила, что ЦИК призывал «Яблоко» перерегистрировать членов свердловского отделения и провести общее собрание, на котором повторно выдвинуть кандидата в соответствии с законом, но в партии отказались это делать.

31 июля избирком Свердловской области отказал выдвиженцу «Яблока» в регистрации кандидатом на выборах губернатора региона в связи с отсутствием необходимых документов.