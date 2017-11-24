Свердловские единороссы начали войну за исполком

Руководителям местных ячеек свердловского регионального отделения «Единой России» поступают «сверху» звонки и устные сообщения о скорой смене руководителя исполкома. Рядовых партийцев предупреждают, что уже в декабре этого года данный пост может занять близкий к администрации города политик. Одни единороссы уверены, что кадровая ротация уже запущена. Другие считают происходящее провокацией. Неконтролируемый информационный «слив» вызвал нервную реакцию в Москве.
Согласно поступающей к ним информации, соответствующее решение может быть принято либо на декабрьской конференции партотделения, либо после мартовских выборов президента РФ.
Руководитель исполкома, прежде всего, сможет реально влиять на ход праймериз по проведению выборов в городскую думу и последующее составление списков кандидатов от «ЕР».
Эксперты уточняют, что наиболее ценным является полномочие формировать состав счетных комиссий, устанавливающих результат партийного предварительного голосования. В ходе предыдущих кампаний от участников праймериз поступали жалобы на непрозрачность подсчета голосов. Многие сетовали, что к этой процедуре не допускались наблюдатели.
Представитель федеральных структур «Единой России» уточнил, что слухи о планируемой смене главы исполкома дошли до Москвы и обеспокоили партийное руководство, которое планирует в ближайшее время разобраться в сложившейся ситуации. По его словам, во все регионы спущено указание о нежелательности любых кадровых перестановок до окончания президентских выборов.
Ранее «URA.RU» сообщало, что действующий руководитель исполкома Александр Косинцев согласился занять этот пост в феврале 2017 года с условием, что проработает в этой должности до завершения осенних выборов. Однако, в ходе разговора с корреспондентом агентства он дал понять, что уходить до намеченного на май 2018 года праймериз по подбору кандидатов в депутаты Екатеринбургской гордумы не планирует. Против самого Косинцева говорит тот факт, что у него в последнее время сложились напряженные отношения с основными игроками как в руководстве партии, так и в администрации.
«Вопрос о моей отставке с поста руководителя исполкома будет поднят, если я напишу заявление об отставке. От меня такого заявления пока не поступало», — пояснил Александр Косинцев. «Моя главная задача — найти настоящих лидеров общественного мнения, способных выиграть выборы в гордуму за счет своей известности, личных качеств и умений, и предложить им принять участие в праймериз».
Впрочем, Косинцев подчеркнул, что руководящие органы «ЕР» в ближайшее время доработают положение о праймериз. В частности, изменятся некоторые нормы, определяющие ход дебатов между участниками предварительного голосования.
Руководитель исполкома также отверг любые предположения о возможности повлиять на итоги предварительного голосования за счет включения заинтересованными сторонами своих представителей в состав счетных комиссий: «В действующем положении о праймериз есть нормы, позволяющие предотвратить любые манипуляции с итогами голосования. Одна из них дает право каждому участнику предварительного голосования направлять своего наблюдателя на процедуру подсчета голосов. Ранее об этом праве многие кандидаты не знали. В следующем году мы планируем довести соответствующую информацию до всех заинтересованных лиц».
Осведомленные источники в политсовете регионального отделения «Единой России» в разговоре с корреспондентом «URA.RU» заявили, что информация о смене председателя исполкома — слух, «распускаемый провокаторами с пока непонятными для остальных партийцев политическими целями. Или авторами инсинуаций является тот, кто хочет сделать „информационную прививку“ против любых перемен в руководстве».
Тем не менее, следует отметить, что в последнее время в руководящих органах партии власти происходит определенное обновление, как на федеральном, так и на региональном уровнях.