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24 ноября 2017
23 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
12:58  24 ноября 2017 0

Свердловские единороссы начали войну за исполком

Победитель сформирует новый состав кандидатов в Екатеринбургскую гордуму
Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
Заседание городской думы. Екатеринбург, косинцев александр
Александр Косинцев решил не торопиться с уходом с поста председателя исполкомаФото: Анна Майорова © URA.RU

Руководителям местных ячеек свердловского регионального отделения «Единой России» поступают «сверху» звонки и устные сообщения о скорой смене руководителя исполкома. Рядовых партийцев предупреждают, что уже в декабре этого года данный пост может занять близкий к администрации города политик. Одни единороссы уверены, что кадровая ротация уже запущена. Другие считают происходящее провокацией. Неконтролируемый информационный «слив» вызвал нервную реакцию в Москве.

Согласно поступающей к ним информации, соответствующее решение может быть принято либо на декабрьской конференции партотделения, либо после мартовских выборов президента РФ.

Дебаты кандидатов на праймериз ЕР в Со. Екатеринбург, чепиков сергей, дебаты единая россия, смирнов сергей, черемисин дмитрий
Праймериз в 2016 году стали наиболее масштабными для свердловских единороссов
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководитель исполкома, прежде всего, сможет реально влиять на ход праймериз по проведению выборов в городскую думу и последующее составление списков кандидатов от «ЕР».

Эксперты уточняют, что наиболее ценным является полномочие формировать состав счетных комиссий, устанавливающих результат партийного предварительного голосования. В ходе предыдущих кампаний от участников праймериз поступали жалобы на непрозрачность подсчета голосов. Многие сетовали, что к этой процедуре не допускались наблюдатели.

Представитель федеральных структур «Единой России» уточнил, что слухи о планируемой смене главы исполкома дошли до Москвы и обеспокоили партийное руководство, которое планирует в ближайшее время разобраться в сложившейся ситуации. По его словам, во все регионы спущено указание о нежелательности любых кадровых перестановок до окончания президентских выборов.

Ранее «URA.RU» сообщало, что действующий руководитель исполкома Александр Косинцев согласился занять этот пост в феврале 2017 года с условием, что проработает в этой должности до завершения осенних выборов. Однако, в ходе разговора с корреспондентом агентства он дал понять, что уходить до намеченного на май 2018 года праймериз по подбору кандидатов в депутаты Екатеринбургской гордумы не планирует. Против самого Косинцева говорит тот факт, что у него в последнее время сложились напряженные отношения с основными игроками как в руководстве партии, так и в администрации.

«Вопрос о моей отставке с поста руководителя исполкома будет поднят, если я напишу заявление об отставке. От меня такого заявления пока не поступало», — пояснил Александр Косинцев. «Моя главная задача — найти настоящих лидеров общественного мнения, способных выиграть выборы в гордуму за счет своей известности, личных качеств и умений, и предложить им принять участие в праймериз».

Заседание Генерального совета Единой России. Москва, турчак андрей
Новый руководитель Генсовета «Единой России» доработает положение о праймериз
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Впрочем, Косинцев подчеркнул, что руководящие органы «ЕР» в ближайшее время доработают положение о праймериз. В частности, изменятся некоторые нормы, определяющие ход дебатов между участниками предварительного голосования.

Руководитель исполкома также отверг любые предположения о возможности повлиять на итоги предварительного голосования за счет включения заинтересованными сторонами своих представителей в состав счетных комиссий: «В действующем положении о праймериз есть нормы, позволяющие предотвратить любые манипуляции с итогами голосования. Одна из них дает право каждому участнику предварительного голосования направлять своего наблюдателя на процедуру подсчета голосов. Ранее об этом праве многие кандидаты не знали. В следующем году мы планируем довести соответствующую информацию до всех заинтересованных лиц».

Осведомленные источники в политсовете регионального отделения «Единой России» в разговоре с корреспондентом «URA.RU» заявили, что информация о смене председателя исполкома — слух, «распускаемый провокаторами с пока непонятными для остальных партийцев политическими целями. Или авторами инсинуаций является тот, кто хочет сделать „информационную прививку“ против любых перемен в руководстве».

Тем не менее, следует отметить, что в последнее время в руководящих органах партии власти происходит определенное обновление, как на федеральном, так и на региональном уровнях.

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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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