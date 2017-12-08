«Шестерки» с неисправными тормозами на дорогах останутся

15:29 08 декабря 2017 0

Система прохождения технического осмотра в России вновь поменяется Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Новая система проведения технического осмотра, которая может заработать уже в ближайшее время, окажется неэффективной. Ситуация на дороге только усугубится — старые машины, которые уже должны были списать в утиль, никуда не денутся, считают опрошенные «URA.RU» эксперты.

Минэкономразвития подготовило план реформ в сфере технического осмотра автомобилей. В частности, автовладельцев за непройденный техосмотр предлагается штрафовать на 800 рублей. Сама процедура прохождения ТО заметно ужесточится: в частности, все действия должны будут фиксироваться на фото и видео, а продажа диагностических карт без проверки автомобилей станет уголовным преступлением. Контролировать операторов будет Ространснадзор. По данным «Коммерсанта», разработанные поправки уже согласованы со всеми ведомствами. В ближайшие дни законопроект внесут в правительство.

Процедуру технического осмотра в России ждет очередная реформа Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Эксперт авторынка, владелец консалтинговой компании GGForce Роман Гуляев полагает, что очередную реформу сферы технического осмотра необходимо начинать с изменения самосознания. «Люди должны понимать, что давать взятки за прохождение осмотра собственного автомобиля — это ненормально. Ведь речь идет о безопасности», — пояснил он «URA.RU». По его словам, следует приветствовать попытку навести порядок на этом рынке. Он полагает, что будет неплохо, если с дорог исчезнут развалюхи, владельцы которых за символическую плату приобретают диагностические карты.

Однако генеральный директор союза «Техэксперт» Сергей Зайцев в разговоре с «URA.RU» подверг резкой критике готовящиеся новации: «Предлагаемые меры неэффективны и неработоспособны. Основной конфликт заложен в самой системе — когда техническое обслуживание регулируется посредством страхования. Дескать, нет диагностической карты — не получишь страховой полис. Однако это не работает: опыт показал, что на рынке появились аффилированные со страховщиками конторы, которые за довольно скромную плату оформляют пресловутые диагностические карты». По его данным, на сегодняшний день

только 15-17% автовладельцев предоставляют машину на осмотр, все остальные покупают карты либо в интернете, либо у страховых брокеров.

«На наших дорогах наступили страшные времена — мы наблюдаем настоящую войну ржавых ведер. Тысячи машин-убийц несут настоящую опасность другим участникам движения», — заявил Зайцев. Он привел данные, согласно которым в период с 1 января 2012 года по сегодняшний день по вине тех или иных технических неисправностей произошло свыше 18 тысяч ДТП, в которых погибли более 3 тысяч человек, еще более 27 тысяч были покалечены.

За очередными изменениями в системе техосмотра может стоять желание инициировать передел рынка, говорят эксперты Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Зайцев пояснил, что Ространснадзор, который, по замыслу, должен будет регулировать сферу технического осмотра, находится в тяжелом состоянии: «У ведомства серьезные проблемы с финансированием, там наблюдается острый кадровый голод. Теперь же на них вешают еще одну задачу. Все это — отнюдь не решение серьезной проблемы, а попытка хотя бы как-то ее заполировать».

В такой ситуации процедуру технического осмотра, которая фактически превратилась в сбор денег, вообще следует отменить, утверждает в беседе с «URA.RU» автомобильный эксперт Вячеслав Субботин:

«Во многих цивилизованных государствах этой процедуры уже давно нет. Сегодня мы имеем дело с современными автомобилями, оснащенными новейшими система безопасности. Они в большинстве случае сами предупреждают о возникших неисправностях. Неужели вы всерьез думаете, что какой-то дядя Вася на непонятном сервисе за несколько минут обнаружит неполадки гораздо лучше, чем это самостоятельно сделает ваш автомобиль?»

При этом он не исключил, что подобные перемены напрямую связаны с попытками инициировать очередной передел рынка, на котором в общей сложности вращаются миллиарды рублей.