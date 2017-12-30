Эщкере, «извините», Lifenews, Чапарян… Азбука-2017 от «URA.RU»

14:38 30 декабря 2017 0

2017 год родил новые символы, выражения и смыслы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прошедший год был богат на новые термины, явления и героев. «URA.RU» решило подвести некий итог прошедших двенадцати месяцев и создало азбуку, которая точно отражает дух времени.

А — Антихайп

Оксимирон и Гнойный — два самых распиаренных артиста в 2017 году Фото: скриншот YouTube

Манифест сопротивления мейнстриму и погоне за популярностью. Слово пришло в массы из рэп-тусовки. Именно так называлась питерское объединение рэперов, самым ярким из которых был Слава КПСС, он же Гнойный. После победы Гнойного в баттле над Оксимироном, где слово «антихайп» звучало неоднократно, термин ушел в массы. Сам Гнойный, правда, после победы решил «хайпануть». Артист стал выступать с коммерческим концертами и вести шоу на СТС вместе с Киркоровым. Дошло до того, что Гнойный принял короля эстрады в «Антихайп».

Б — Блокчейн

Способ хранения данных сразу на множестве компьютеров, соединенных в Сети. Благодаря децентрализованному хранению данные практически невозможно подделать — любое изменение фиксируется сразу на всех машинах. Кроме того, обмен информацией или виртуальными финансами происходит практически мгновенно. Крупнейшие российские банки и компании уже заявили, что переходят на блокчейн. Скорость, прозрачность и защищенность, которую дает технология, в частности, соблазнила главу Сбербанка Германа Грефа.

Хакеры стали опасной силой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В — Вирусы

Хакерские атаки стали настоящим бичом 2017 года. Наиболее крупным волнам взлома стали давать имена, как ураганам. В мае вирус WannaCry заставлял плакать IT-отделы в «Мегафоне», МВД и Следственном комитете. В июне «Petya» вымогал деньги у российских и украинских нефтяников. Ущерб от атак исчисляется миллиардами долларов, помимо организаций страдают и простые люди. Правительства разных стран всерьез говорят о глобальной хакерской войне. Так, спецслужбы США пришли к выводу, что российские хакеры помогли Дональду Трампу выиграть президентские выборы.

Молодые губернаторы очень похожи друг на друга. Слева — врио губернатора Нижегородской области Лев Никитин; справа врио губернатора Самарской области Глеб Азаров Фото: пресс-служба президента РФ

Г- губернаторопад

Для глав регионов год выдался неспокойным. Осенью в стране начались масштабные перестановки в губернаторском корпусе. Свыше десятка почтенных политиков уступили свои места молодым технократам. Соцсети сразу же обратили внимание на образ губернатора нового поколения: выходец из правительства или госструктуры, хорошо образован, носит костюм с галстуком и очки. Спикер Совфеда Валентна Матвиенко пообещала продолжение кадровой ротации и в 2018 году.

Д — Дудь

Главный редактор популярного спортивного Sports.ru Юрий Дудь стал настоящей звездой российского Интернета и журналистики. На YouTube-канал «вДудь», где Юрий беседует с известными музыкантами, политиками и актерами, подписалось больше двух миллионов человек. Сам журналист, который терзает знаменитостей вопросами об их доходах и отношении к Путину, стал амбассадором Альфа-банка с колоссальным доходом. Еще до своего звездного часа Дудь приезжал в Екатеринбург и давал интервью «URA.RU». Почитайте, Юра классный.

Ж — Ждун

Ждун — народный герой Фото: Википедия

Скульптура голландской художницы Маргрит ван Бреворт разорвала Рунет в начале 2017-го. Странное создание со сложенными на пухлом пузике тонкими ручками и носом морского слона безоговорочно завоевало сердца россиян. Интернет заполонили фотожабы со Ждуном в больничных очередях, плацкартах и серых улицах российских городов.

Созданный для европейцев Ждун оказался про российского человека — вечно чего-то ожидающего, некрасивого, но, по-своему обаятельного и родного.

З — Задорнов

2017-й стал последним годом в жизни харизматичного сатирика, над остроумными замечаниями которого смеялись миллионы россиян. Причиной смерти 69-летнего артиста стала опухоль мозга. Незадолго до ухода из жизни Задорнов обратился в христианскую веру. В последние годы ему был закрыт въезд в США и на Украину.

Мода на извинения пошла с Кавказа Фото: соцсети

И — Извините

Практика принуждения к публичным извинениям на камеру появилась на Кавказе несколько лет назад. В 2017 году она вышла за пределы региона и для большинства россиян превратилась из шутки в тревожное явление. Извинялся студент РАНХиГС Олег Терещенко за комментарий о том, что чеченским девушкам нельзя встречаться с русскими парнями. Извинялся гендиректор Comedy Club Production Андрей Левин за шутку про ингушскую девушку из эскорт-агентства в выпуске шоу «Comedy Woman».

Рост биткоина завладел умами россиян Фото: depositphotos.com © URA.RU

К — криптовалюта

Появление огромного рынка криптовалют стало одной из самых громких тем в мировой экономической повестке. Эксперты с пеной у рта спорят приравнивать ли криптовалюты к финансовых пирамидам, правительства осторожно обсуждают потенциальные выгоды, Павел Дуров хвастается вложениями в криптовалюту, а курс биткоина скачет, как сердечный ритм нерешительного инвестора. Но давайте признаемся, что каждый из нас хотя бы раз жалел, что не купил «биток», когда он стоил доллар.

Л — Лайфньюз

Закрытие одного из самых скандальных и популярных телеканалов для многих стало знаком скорой смерти традиционных СМИ, слишком дорогих в эпоху сверхскоростного Интернета. В августе телеканал Life ушел из эфира. Бывшие сотрудники канала создали несколько соцсетевых проектов. Один из них под названием Mash фактически занял нишу эксклюзивных новостных видео.

Главный фильм года Фото: Анна Майорова © URA.RU

М — Матильда

Картина «Матильда» режиссера Алексея Учителя, посвященная истории любви наследника престола Николая Романова и знаменитой балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской, взволновала общественность задолго до выхода. Во-первых, появление фильма вызвало возмущение у депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая уверена в непорочности царя. Во-вторых, картина пробудила к жизни православных радикалов. Один из фанатиков поджег кинотеатр «Космос» в Екатеринбурге перед премьерой. Сама же картина оказалась совсем не такой провакационной, как представляла себе публика.

Навальный так и не смог принять участие в президентских выборах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Н — Навальный

Популярный блогер в 2017 году был одной из самых интересных политических фигур для молодых россиян. Популистская риторика, образ «борца с режимом», громкие расследования ФБК о недвижимости премьера Дмитрия Медведева, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и телеведущего Владимира Соловьева привлекли к блогеру молодежь. Навальному удалось завлечь на ряд несогласованных акций в российских городах сотни школьников и студентов и привлечь к себе внимание СМИ. Однако на президентских шансах блогера это сказалось слабо — ЦИК запретил Навальному избираться из-за его судимости по делу Кировлеса.

Российские олимпийцы остались без флага и герба Фото: Владимир Андреев © URA.RU

О — Олимпиада

Российская сборная не допущена до Олимпиады — когда-то такой сценарий казался бредом. В 2017 году это реальность. Допинговый скандал лишил нашу страну множества медалей игр в Сочи и оставил россиян без госсимволики на соревнованиях в южнокорейском Пхенчхане. На важнейших стартах четырехлетия наши спортсмены будут выступать под нейтральным флагом. Примечательно, что ни один из крупных чиновников не лишился своего поста после откровенного избиения российского спорта на международной арене. Во всем этом кошмаре лишь один плюс — мы не увидим на Олимпиаде несуразной олимпийской формы от дочери генерала ФСБ.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

П — Поклонская

Экс-прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы, в 2017 году стала одним из самых медийных политиков. Сложно было отделить Наталью Поклонскую от картины «Матильда», с которой депутат яростно сражалась большую часть года. Поклонская направила 43 обращения в Генпрокуратуру с просьбой проверить авторов фильма на различные нарушения и публично обвинила главу ведомства Юрия Чайку в бездействии, не говоря уже о жесткой полемике с защитниками фильма среди деятелей культуры.

Р — Реновация

Программа сноса хрущевок в Москве стала одним из самых скандальных событий в жизни столицы последних лет. Тысячи вынужденных переехать из привычных условий москвичей со вкусом ругали мэра Собянина и видели в реформе заговор строительных компаний. В регионах, тем временем, страдания жителей столицы не поняли. Жители Ямала и ХМАО годами выживающие в балках и рады бы новому жилью — но до них реновация дойдет нескоро.

Режиссер стал обвиняемым Фото: Владимир Андреев © URA.RU

С — Серебренников

Один из самых именитых и востребованных, в том числе в Европе, российских режиссеров был помещен под домашний арест по обвинению в похищении 68 млн рублей, выделенных государством в 2011—2014 годах на театральные проекты. Сам Серебренников назвал обвинения в свой адрес «абсурдными и шизофреническими». Сотни деятелей российских и зарубежных деятелей культуры публично вступились за режиссера. По мнению многих защитников Серебренникова, преследование связано с политическими причинами — режиссер известен своими либеральными взглядами и критикой нынешней власти. Впрочем, президент Путин опроверг любое политическое преследование деятеля искусства. В декабре на сцене Большого театра прошла премьера «Нуреева» — балета Серебренникова, который режиссер ставил до заключения. На премьере заметили первых лиц страны, в частности, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Общее горе сплотило людей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Т — теракт

2017 год показал: в мире не осталось абсолютно безопасных мест. К «привычным» массовым убийствам мирных людей на Ближнем Востоке и в Африке добавилась волна террора в благополучной Европе. Взрыв на концерте Арианы Гранде в Манчестере (22 погибших), убийство пяти людей на Вестминстерском мосту в Лондоне, расстрел молодых людей в ночном клубе в Стамбуле (39 погибших) — лишь малая часть нападений террористов в Европе. Не обошли беды и Россию. В апреле взорвалась бомба в петербургском метро — погибло 16 человек. В августе 19-летний радикал Артур Гаджиев устроил резню в Сургуте. Погиб один горожанин, преступника ликвидировала полиция.

Улюкаев не побоялся публично бросить вызов Сечину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

У — Улюкаев

Арест главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева по обвинению в получении взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина шокировал политическую элиту страны. «Это за гранью моего понимания», — признавался журналистам после ареста Улюкаева премьер Медведев. В противостоянии с гособвинением, за которым угадывалась фигура главы «Роснефти», Улюкаев не дрогнул. На открытых судебных заседаниях Улюкаев заявил, что Сечин его подставил, засыпал журналистов крылатыми фразами на латыни и выдал гениальную фразу о «данайцах, приносящих колбайцев». Корзинка с колбасой, которую Сечин подарил Улюкаеву незадолго до задержания министра, стала мемом. Несмотря на смелую риторику, Улюкаева приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Сам министр во время последнего слова сравнил это со «смертным приговором». Улюкаеву на момент исполнения приговора исполнился 61 год.

Трамп одним из первых заговорил о выдуманных новостях Фото: wikimedia.org/Gage Skidmore

Ф — Фейк-ньюс

Определение «фейковые новости» — иначе говоря, дезинформация в масс-медиа — было популяризировано американским президентом Дональдом Трампом. Лидер США клеймил этим термином новостные выпуски американских каналов, которые жестко критиковали вновь избранного президента. Из американского политического лексикона термин перебрался в Россию — обвинить оппонентов в создании фейковой повестки любит, например, пермский сенатор Алексей Пушков. Впрочем, fake news волнуют не только политиков. Войну фейковым новостям, в частности, объявил Facebook.

Карьера Спейси уничтожена Фото: mikroskop.net.ua

Х — Харрасмент

«Знаменитый продюсер Харви Вайнштейн десятилетиями оплачивал сексуальные домогательства [по английски — harrasment] » — публикация материала с таким заголовком в газете The New York Times открыла ящик Пандоры. Десятки знаменитых актрис, актеров и моделей стали публично рассказывать о домогательствах со стороны своих коллег и боссов. Под напором обвинений рушились и продолжают рушиться целые карьеры. Наиболее трагичной выглядит судьба Кевина Спейси. Великолепный актер после обвинений лишился главной роли в популярном сериале «Карточный домик» и был вырезан из фильма «Все деньги мира».

Ц — Центробанк

Ведомство Эльвиры Набиуллиной в 2017 году неоднократно становилось ньюсмейкером из-за санаций частных банков. Процедуре оздоровления подверглись даже такие крупные банки, как «Югра», «Открытие», «Промсвязьбанк».Также ЦБ несколько раз снижал ключевую ставку с 10% в начале года она упала до 7,75% к декабрю, что позволило брать россиянам ипотеку на более выгодных условиях.

Telegram — одна из самых популярных соцсетей россиян Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ч — Чапарян («Бывшая»)

Стендап- комик Артур Чапарян одним из первых освоил возможности мессенджера Telegram. Созданный им канал «Бывшая» с выдуманными сообщениями от бывшей девушки за две недели собрал 35 тысяч подписчиков. Вскоре Чапарян продал канал за 1,2 миллиона рублей. Пример «Бывшей» показателен: бесплатный и фактически лишенный цензуры мессенджер от Павла Дурова с одной стороны оказался отличной площадкой для заработка, с другой позволил запустить сотни политических, новостных и развлекательных каналов с уникальным контентом. По итогам 2017 года Telegram стал одной из самых востребованных соцсетей для россиян.

Шурыгина стала героиней мемов Фото: скриншот YouTube

Ш — Шурыгина

31 января 2017 года в эфир шоу «Пусть говорят» вышел первый выпуск, посвященный изнасилованной приятелем на вечеринке 16-летней девушке из Ульяновска Диане Шурыгиной. Следующие несколько дней историю Шурыгиной обсуждала вся страна. Обидчик юной девушки, 21-летний Сергей Семенов был осужден на 8 лет строгого режима. Это вызвало в Интернете настоящую войну между защитниками поруганной чести Дианы и теми, кто встал на сторону насильника. «Пусть говорят» сняло еще четыре выпуска о девушке, каждый из них собирал миллионы просмотров на YouTube и приковывал те же миллионы к экранам телевизоров.

Фэйс — голос поколений от мажоров до окраин. По-крайне мере, в 2017 году Фото: скриншот YouTube

Э — Эщкере

«ЭщкЕре», ударение на второй слог. Слово, которое ничего не обозначает, но прикольно звучит. Изначально фраза «эщкере» была личным мемом популярного рэпера Lil Pump, в России в 2017 году ее популяризировал рэпер Face, который постоянно употребляет ее на концертах в песнях и клипах. Собственно, это все, что нужно знать об «эщкере» — модно, бессмысленно и запоминается.

Ю — Ютуб

Видеохостинговая площадка в 2017 году заменила собой традиционное телевидение. Именно здесь рождаются новые звезды (Юрий Дудь, Евгений Badcomedian Баженов), здесь происходят самые яркие культурные события, такие как рэп-баттлы. Формат видеоблога стал настолько популярен, что его стали использовать даже заметные политики вроде мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и олигархи — например, миллиардер Алишер Усманов, который на камеру методично отчитывал блогера Алексея Навального.

Школьник вызвал масштабную общественную дискуссию Фото: скриншот YouTube

Я — Ямальский школьник

Выступление школьника из Нового Уренгоя в Бундестаге посочувствовавшего воевавшим в Великой отечественной войне солдатам Вермахта, разделило российское общество на два лагеря. Часть россиян резко осудила молодого человека: старшеклассника стали травить в соцсетях, блогеры потребовали ФСБ проверить его выступление. В защиту парня выступили региональный и федеральные политики, среди которых губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, одиозный ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Кисилев, телеведущий Владимир Познер и другие. Вопросы гуманизма и уроков истории редко становятся темой широкомасштабной общественной дискуссии, однако эта история задела болевой нерв россиян и заставила их задуматься.