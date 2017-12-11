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11 декабря 2017
11:47  11 декабря 2017 1

Матвиенко заявила о новых отставках губернаторов в 2018 году

15 съезд ЕР. Второй день. Москва, съезд ер, матвиенко валентина
Спикер РФ отказалась называть конкретные фамилииФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Перестановки в губернаторском корпусе
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Плановая ротация губернаторов российских регионов продолжится в 2018 году, до конца текущего года отставок не планируется. Об этом сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она сообщила, что ротация коснется тех губернаторов, у кого закончится срок правления, кто не планирует пойти на очередной срок и «по другим причинам», передает ТАСС. «Называть фамилии я не буду осознанно. Я могу предполагать, хотя это не сфера нашей ответственности», — добавила Матвиенко.

Ранее спикер Совфеда ответила на вопрос о своем участии в президентских выборах в 2018 году, информирует «Федеральное агентство новостей». Она отшутилась, попросив «не провоцировать» ее, и заявила, что для возможного назначения на пост премьера нет оснований.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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