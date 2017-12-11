Матвиенко заявила о новых отставках губернаторов в 2018 году

Плановая ротация губернаторов российских регионов продолжится в 2018 году, до конца текущего года отставок не планируется. Об этом сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Она сообщила, что ротация коснется тех губернаторов, у кого закончится срок правления, кто не планирует пойти на очередной срок и «по другим причинам», передает ТАСС. «Называть фамилии я не буду осознанно. Я могу предполагать, хотя это не сфера нашей ответственности», — добавила Матвиенко.
Ранее спикер Совфеда ответила на вопрос о своем участии в президентских выборах в 2018 году, информирует «Федеральное агентство новостей». Она отшутилась, попросив «не провоцировать» ее, и заявила, что для возможного назначения на пост премьера нет оснований.