17:38 18 октября 2017 0

Оказалось, что Малахов готов на все ради хайпа Фото: Личная страница Андрея Малахова в instagram

Телеведущий Андрей Малахов снял пять выпусков о Диане Шурыгиной втайне от «Первого канала». Как рассказали бывшие коллеги журналиста, руководство канала было не в курсе, сколько программ про нашумевшую историю об изнасиловании несовершеннолетней подготовила команда «Пусть говорят». Эту информацию подтвердили два источника «URA.RU» на «Первом».

«Почему Малахов не говорит о том, что, например, пять выпусков о Шурыгиной были его личной инициативой? И что его команда скрывала от руководства, что сняла их в таком количестве?

А ДНК-тесты — это вообще их любимая тема. И они сами платили своим гостям!» — возмутился один из собеседников агентства, отреагировав на интервью своего бывшего коллеги для портала «7 дней».

Как пояснил источник «URA.RU» в редакции программы, команда «Пусть говорят» при Андрее Малахове существовала автономно: «Формат ежедневного шоу позволяет менять заявленные темы на летучках».

Напомним, экс-ведущий «Первого канала», а ныне звезда эфира «России 1» Андрей Малахов дал интервью порталу «7 дней». В нем он рассказал, что методы, которые применялись для удержания зрителей у экранов, ему не нравились. Шоумен отметил, что участникам платили, а сама передача превратилась во «всероссийскую генетическую лабораторию».

«Не нужно больше никого обманывать, затаскивать, перекупать», — приводит его слова портал «7 дней» о работе на новом месте. Малахов рассказал, что настоящий редактор сможет и без денег уговорить героя участвовать в съемках, и упомянул про то, что считает глупым постоянное ДНК-тестирование.

Ранее стало известно, что Малахов зарегистрировал телеканал «ТВ Хит», который займется производством проектов для телевидения. Партнером звезды «Прямого эфира» стал президент «Трансконтинентальной МедиаКомпании» Александр Митрошенков. Сам Малахов занял пост генерального продюсера.