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09 ноября 2017
15:34  09 ноября 2017 3

Суд арестовал имущество режиссера Серебренникова

Заседание Басманного суда о вынесении решения о мере пресечения по уголовному делу Кириллу Серебренникову. Москва, серебренников кирилл
Суд арестовал квартиру и машину Кирилла СеребренниковаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Дело о хищении миллионов в "Гоголь-центре"
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Басманный суд Москвы наложил арест на имущество художественного руководителя «Гоголь-центра» режиссера Кирилла Серебренникова, который сейчас находится под следствием. По постановлению суда под арест попали квартира, банковские счета, а также автомобиль режиссера.

Пресс-секретарь суда Юнона Царева уточнила порталу «Медуза», что у Серебренникова были арестованы 36 тысяч рублей, более 60 тысяч евро и более 4 тысяч долларов. Она добавила, что решение суд вынес еще 11 октября.

В августе этого года в разговоре с Life.ru адвокат режиссера Дмитрий Харитонов предположил, что имущество его подзащитного могут арестовать для того, чтобы погасить нанесенный ущерб.

23 августа Кирилл Серебренников был помещен под домашний арест. Следствие обвиняет его в организации хищения 68 миллионов рублей, которые были выделены на проект «Платформа». Сам Серебренников сделал заявление о том, что правоохранительные органы следили за ним на протяжении нескольких лет, однако он решил остаться в России, несмотря на давление со стороны силовиков.

Нина Калинина
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