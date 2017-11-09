Суд арестовал имущество режиссера Серебренникова

Басманный суд Москвы наложил арест на имущество художественного руководителя «Гоголь-центра» режиссера Кирилла Серебренникова, который сейчас находится под следствием. По постановлению суда под арест попали квартира, банковские счета, а также автомобиль режиссера.
Пресс-секретарь суда Юнона Царева уточнила порталу «Медуза», что у Серебренникова были арестованы 36 тысяч рублей, более 60 тысяч евро и более 4 тысяч долларов. Она добавила, что решение суд вынес еще 11 октября.
В августе этого года в разговоре с Life.ru адвокат режиссера Дмитрий Харитонов предположил, что имущество его подзащитного могут арестовать для того, чтобы погасить нанесенный ущерб.
23 августа Кирилл Серебренников был помещен под домашний арест. Следствие обвиняет его в организации хищения 68 миллионов рублей, которые были выделены на проект «Платформа». Сам Серебренников сделал заявление о том, что правоохранительные органы следили за ним на протяжении нескольких лет, однако он решил остаться в России, несмотря на давление со стороны силовиков.