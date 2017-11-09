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09 ноября 2017
08 ноября 2017
09:26  09 ноября 2017 0

Юрий Дудь получил работу в «Альфа-банке». Контракт оценили в десятки миллионов

Юрий Дудь. Екатеринбург, дудь юрий
Эксперт оценил стоимость контракта Дудя с «Альфа-банком» в 30-50 млн рублейФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Медиавойны и перестановки в СМИ
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Видеоблогер и главный редактор Sports.ru Юрий Дудь стал официальным лицом «Альфа-банка». Кредитная организация будет использовать образ журналиста в рекламе, а также интегрирует свою рекламу в его шоу «ВДудь» на YouTube.

В банке сообщили, что контракт с Дудем заключен до конца 2018 года, пишет РБК. Остальные подробности договора и его сумму в компании раскрывать не стали. «Основная причина выбора Юрия в качестве амбасcадора бренда — это его образ современного активного интеллектуала, который формирует интересный и современный контент. Его необычный подход к журналистике в современных медиа», — пояснили выбор в пресс-службе банка.

Управляющий партнер Depot WPF Алексей Андреев в беседе с «Ведомостями» оценил стоимость контракта Дудя с «Альфа-банком» в 30-50 млн рублей. По словам эксперта, блогер возможно не получит всю сумму деньгами, а часть ему предложат в качестве финансовых услуг или материальными активами.

Юрий Дудь с 2011 года работает главным редактором спортивного портала Sports.ru. Он был ведущим шоу «КультТура» на «Матч ТВ», а последний год выпускает шоу «ВДудь» на YouTube. В выпусках журналист ведет интервью с политиками и деятелями современной культуры. Сейчас на его канал подписано почти два миллиона человек. Эксперты в беседе с «URA.RU» говорили, что власти могут попытаться встроить в свою систему стремительно набирающего аудиторию интервьюера.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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