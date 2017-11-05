Кремлю придется приручать Юрия Дудя

13:42 05 ноября 2017 0

Дудь заявлял, что при встрече с Путиным предложит ему передать власть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Блогер Юрий Дудь с ошеломительным успехом закончил первый сезон своего шоу и сейчас готовит новый. Часовые интервью Дудя на Youtube с политиками, режиссерами и звездами российского шоу-бизнеса давно уже набирают миллионы просмотров, опровергая все предрассудки, что в 2017 году популярное видео не может идти дольше 10 минут.

Юрий Дудь стал первым, кому Ксения Собчак дала развернутое интервью после того, как объявила, что будет выдвигаться в президенты. Собчак не ошиблась с выбором: видео несколько дней висело в трендах Youtube и всего за три дня собрало 4,5 млн просмотров. Дудь не стесняется звать на интервью известных российского оппозиционеров: Михаила Ходорковского, Евгения Чичваркина, Алексея Навального. Интервью с последним набрало 6,3 млн просмотров, уступив по популярности лишь интервью с рэпером Гнойным (6,8 млн).

Видеоблогу Юрия Дудя всего 8 месяцев. Сейчас на него подписано почти 2 млн человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В интервью Дудя отчетливо ощущается оппозиционная тональность. Всем своим гостям он задает один и тот же вопрос «Путин — красавчик?» и всякий раз реагирует негативно, если сидящий перед ним человек отвечает утвердительно. Даже с артистами Дудь говорит о политике необычайно много. А в своем Instagram Дудь написал, что готов размещать только честную и частную рекламу, подчеркнув, что реклама от госструктур не может быть честной по определению. Отказался Дудь и от контакта с депутатами, когда те летом 2017 года позвали его на совет блогеров. «Польщен интересом, но участвовать в комсомольских собраниях у меня нет никакого желания», — прокомментировал видеоблогер свой отказ в Twitter. Дудь был и в числе тех, кто критиковал за фильм «Спящие» режиссера Юрия Быкова, который до этого приходил к нему на интервью. «Один из самых талантливых русских режиссеров снял стыдную пропагандистскую дешевку», — писал видеоблогер в Instagram.

Поведение Дудя отметил телеведущий Владимир Соловьев. «Есть ты читаешь написанные неясно кем вопросы и делаешь вид, что ты худой кокаинист, то это еще не делает тебя журналистом», — заявил Соловьев в своем радиоэфире. Он полагает, что «пиная власть, Дудь ищет спонсоров накануне президентских выборов».

У всех своих гостей Дудь спрашивает «Что ты скажешь Владимиру Путину, если окажешься перед ним?» Фото: скриншот Youtube-канала «Вдудь»

Поведение Соловьева объясняется тем, что телевидение чувствует угрозу со стороны видеоблогеров в целом, считает политолог Максим Жаров. «Негативные сюжеты показывали и против других видеоблогеров. Хотя аудитория ТВ и Youtube до сих пор несопоставимы по охвату, традиционные медиа все сильнее начинают ощущать конкуренцию», — рассказал политолог «URA.RU».

Стремительно набирающий аудиторию оппозиционный интервьюер может представлять опасность не только для телевидения, но и для власти в целом, считают эксперты. Властям ничего не остается, как пытаться встроить его и других видеоблогеров в свою систему, полагает директор центра политических исследований финансового университета Павел Салин.

«Попытка начать сотрудничество будет подкреплена материально, ведь блоги — это коммерческие проекты. Политическое крыло власти постарается ангажировать блогеров вроде Дудя, по-хорошему», — считает Салин. Политолог полагает, что если видеоблогеры не согласятся, то вместо политического блока АП, ими начнут заниматься силовики.

У власти есть что предложить Дудю, считает преподаватель факультета журналистики МГУ Александр Амзин. «Я почти уверен, что ему предложат место на ТВ, но скорей всего это будет место на шоу, нацеленное на цифровую часть аудитории», — рассказал эксперт «URA.RU».

Юрий Дудь считает, что самые интересные события 2017 года связаны с политикой и русским рэпом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ранее уже ходили слухи о том, что Дудю предложат занять место Владимира Познера на Первом канале. Во время интервью Познера Дудю, оба ведущих признались, что эти слухи доходили и до них, но они не придавали им значения.

Однако переход на ТВ может уничтожить Дудя, как интервьюера, считает блогер Кристина Потупчик. «Дудь комфортно чувствует себя именно в Сети, умеет говорить с сетевой аудиторией, поэтому ломать себя не стоит. Тот, кто органично смотрится в смартфоне, на голубом экране ТВ может показаться фриком. Youtube одарил его просмотрами, поклонниками и рекламной интеграцией. Покидать это уютное гнездышко ему не стоит», — рассказала Потупчик «URA.RU».

Интеграция Дудя в политическую систему будет зависеть исключительно от профессионализма властей и их умения работать с звездами цифрового мира. «Мы видели, что кампания, в которой звезды Instagram писали посты под хэштегом „Жизнь налаживается“, была шита белыми нитками, она всем бросилась в глаза своей топорностью. А вот с тем же Telegram они работают весьма профессионально. Посмотрим, что у них получится с видеоблогерами», — заключил Салин.