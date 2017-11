07:09 26 ноября 2017 0

По словам главы Белого дома, CNN — основной источник ложных новостей Фото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что телекомпания CNN создает необъективную картину о происходящем в стране у зарубежного зрителя. По словам главы Белого дома, CNN остается крупным источником ложных новостей.

Трамп в своем микроблоге в сети Twitter написал, что такие телекомпании, как Fox News, намного важнее в Соединенных Штатах, нежели CNN, передает Nation News.

В начале октября Трамп уже призывал комитет сената по разведке проверить деятельность некоторых американских СМИ: по мнению президента, к распространению фейков причастны не только CNN, но и BuzzFeed, The New York Times и The Washington Post, сообщает RT.