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26 ноября 2017
25 ноября 2017
07:09  26 ноября 2017 0

Дональд Трамп обвинил журналистов в создании необъективной картины

Дональд Трамп, москитная сетка, дети в окне, регистрация автомобиля, выпускной бал , трамп дональд
По словам главы Белого дома, CNN — основной источник ложных новостейФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что телекомпания CNN создает необъективную картину о происходящем в стране у зарубежного зрителя. По словам главы Белого дома, CNN остается крупным источником ложных новостей.

Трамп в своем микроблоге в сети Twitter написал, что такие телекомпании, как Fox News, намного важнее в Соединенных Штатах, нежели CNN, передает Nation News.

В начале октября Трамп уже призывал комитет сената по разведке проверить деятельность некоторых американских СМИ: по мнению президента, к распространению фейков причастны не только CNN, но и BuzzFeed, The New York Times и The Washington Post, сообщает RT.

Евгений Александров
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