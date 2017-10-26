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26 октября 2017
25 октября 2017
08:02  26 октября 2017 0

«Я не сняла портрет святого государя в кабинете». Поклонская записала жесткое обращение к Чайке накануне выхода «Матильды». ВИДЕО

Царские дни в Екатеринбурге: божественная литургия и крестный ход, поклонская наталья
Поклонская не останавливается в борьбе против «Матильды»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская выпустила новое видеообращение к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке из-за выхода в свет фильма «Матильда». В восьмиминутном ролике, снятом на Красной площади, парламентарий возмущается, почему правоохранители «не слышат» людей, которые «заступаются за историческую правду, за веру и за государя Николая II.

Ролик появился на Youtube-канале народной избранницы. На камеру Поклонская заявила, что претензии к фильму у противников картины теперь связаны даже не с якобы экстремизмом, а с нарушением авторских прав, финансовыми схемами, выводом средств, уклонением от уплаты налогов.

«Раньше, честно говоря, я думала: просто не докладывают генеральному прокурору. Не в курсе он аргументов людей. Но, как оказалось, очень даже в курсе всего. Хотя и говорит, что не следит за девушкой-политиком. Ну, во-первых, я думала, что обращалась к старшему по званию и опытному политику, но услышала в ответ: „Девушка-политик“. Во-вторых, следить за мной и не надо, Юрий Яковлевич. Просто бы объективно проверить факты, о которых я говорю», — сказал Поклонская.

Депутат заявила, что люди не увидели «принципиальной оценки происходящего». Также Поклонская считает, что она является «раздражителем для отдельных руководителей Генпрокуратуры, и не боится, что в ее прошлом начнут копаться, так как выполняла указания генпрокурора, передаваемые через заместителей. «Не выполнила одного — не сняла портрет святого государя в своем кабинете», — добавила Поклонская.

Также противница «Матильды» заметила, что «для некоторых руководителей серьезных ведомств» «интересы своей семьи и успешных детей» важнее, чем интересы страны.

Поклонская уже записывала видеообращение к Юрию Чайке, в котором просила отозвать прокатное удостоверение у фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда» и признать картину экстремистским материалом. Критика картины вызвана тем, что в ней рассказывается о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. До выхода картины в прокат в России появились православные радикалы, которые рассылали в кинотеатры пугающие письма с предупреждениями о поджогах. А в Екатеринбурге православный активист въехал на машине, груженной газовыми баллонами, в крыльцо кинотеатра «Космос», вызвав пожар. Он заявил, что сделал это из-за фильма «Матильда».

Виктор Дорофеев
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