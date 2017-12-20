Греф говорит: эджайл, машинлернинг, биг дэйта. Как это меняет Сбер

09:00 20 декабря 2017 0

Инициатор всех технологических подвижек в Сбербанке — его глава Герман Греф Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Технологичность, скорость и удобство для предпринимателей — таким образом Сбербанк теперь видит расчетно-кассовое обслуживание. И сейчас на Урале внедряют новые технологии — например, специально запрограмированный робот сможет заполнить заявку на открытие счета. Ближайшая стратегия Сбербанка в том, чтобы дать клиентам возможность дистанционно решать любые вопросы, говорит управляющий Свердловским отделением Сбербанка Михаил Кисель.

Управляющий Свердловским отделением Сбербанка Михаил Кисель рассказал о новой технологичности бизнеса Уральский банк Сбербанка России

— Михаил Владимирович, мы видим, что предприятия сейчас очень тщательно подходят к выбору банка и между финансовыми учреждениями наблюдается высокая конкуренция в сегменте расчетно-кассового обслуживания. На ваш взгляд, что играет ключевую роль для корпоративных клиентов при выборе банка для ведения бизнеса?

— Конкуренция, действительно, есть, и касается она, в первую очередь, уровня сервисов и скорости обслуживания. Для предпринимателя дороже всего — время. А значит, банкам необходимо стремиться к тому, чтобы клиент мог получить все необходимые ему услуги в одном месте за максимально короткое время.

Мы сейчас развиваем собственную экосистему, присоединившись к которой наш клиент сможет получить любую требуемую ему услугу дешево, быстро, качественно и эффективно. Что касается сопровождения бизнеса, то ближайшая стратегия Сбербанка состоит в том, чтобы популяризовать среди наших клиентов сервис удаленных расчетов, дать им возможность дистанционно решать любые вопросы, начиная с открытия расчетного счета и, шире, получения кредитов, размещения депозитов, оформления аккредитивов и т. д.

— Насколько реально предпринимателю, например, открыть счет без посещения офиса?

— Это и абсолютно реально, и бесплатно. Клиенту достаточно на сайте Сбербанка зарезервировать себе номер расчетного счета, это займет не более пяти минут. Затем, если клиент при резервировании счета выбрал отделение банка в Екатеринбурге, с ним свяжется наш сотрудник и предложит приехать в любую удобную для клиента точку города, чтобы открыть счет. Можно, конечно, пойти по традиционному пути — самостоятельно выехать в отделение банка и открыть счет там. Но выбор в любом случае остается за клиентом.

— Если все же клиенту удобнее самому приехать в офис, значит ли это, что процедура открытия счета займет в этом случае гораздо больше времени?

Программный робот сам заполняет максимальное количество полей в обязательной форме при открытии расчетного счета Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Делаем все для того, чтобы клиент в офисе банка как можно меньше ждал и как можно меньше контактировал со специалистами. В Свердловском отделении Сбербанка с октября тестируется новая модель обслуживания корпоративных клиентов, в рамках которого, во-первых, была введена электронная очередь, во-вторых, открытие счета теперь осуществляется одним специалистом. Клиенту не нужно ходить от одного сотрудника к другому. Кроме того, мы сократили список документов, необходимых для открытия счета. Например, для ИП достаточно только паспорта. Отмечу также, что мы в 2018 году планируем расширить количество офисов, где предприниматели могут открыть расчетный счет. Сейчас в Свердловской области их 32.

— После того как клиент открыл счет, какие удобства обслуживания ему будут доступны?

-Комфортный график обслуживания и скорость внутренних переводов (по Сбербанку). Фактически, если клиент использует систему Сбербанк Бизнес Онлайн, то он может совершать внутренние платежи с 6 утра до 2 часов ночи, в том числе в выходные и праздничные дни. Контрагент получит средства в течение 3 минут. При внешних переводах (перечисления в другие банки) чуть дольше — в течение 15 минут.

— Михаил Владимирович, сейчас много активных граждан, у которых есть потребность в собственной небольшой компании. Малый бизнес очень популярен. Существуют ли для этого сегмента какие-то льготные пакеты услуг?

— Поддержка малого бизнеса — одна из наших стратегических задач. С сентября 2017 года в Сбербанке действует федеральная акция «Легкий старт», ориентированная как раз на начинающих предпринимателей. Данный пакет услуг включает бесплатные опции: бесплатное открытие и ведение счета, бесплатные платежи внутри Сбербанка и отсутствие абонентской платы за использование бизнес-карты в первый год обслуживания.

— Насколько оправданы такие, почти бесплатные условия, для банка? И как их оценили клиенты?

— «Легкий старт» сейчас очень популярен. За 3,5 месяца действия акции пакет услуг оформили себе почти 4500 клиентов. Условия, действительно, выгодные, особенно для новичков. Учитывая начальный уровень клиента, мы почти безвозмездно даем ему возможность вести бизнес-расчеты. Таким образом, предоставляя оптимальные условия обслуживания на всех стадиях жизни бизнеса клиента, банк привлекает не только высокодоходный сегмент, но и стартаперов.

— А в целом нововведения, которые появились в этом году и о которых вы рассказали сегодня, как-то сказались на активности клиентов? Желающих открыть счет в Сбербанке стало больше?

Задача Сбера — стать максимально близким для своих клиентов, но при этом сделать так, чтобы предприниматели не теряли время в очередях Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Многие оценили положительно. И динамика по количеству открытых счетов — позитивная. Во втором квартале рост составил 17%, в третьем квартале — 22%, количество открытых счетов относительно 2 квартала увеличилось почти на 1000 и составило около пяти.

— Сбербанк позиционирует себя как компанию, ориентированную на техническое развитие, широкое использование инноваций и даже робототехники. В этом контексте, по части расчетно-кассового обслуживания, ведутся какие-то разработки? Появится ли что-то принципиально новое?

— Да, разумеется, такие разработки есть. Сейчас Сбербанк тестирует новое интеллектуальное программное обеспечение, которое позволит существенно сократить время открытия расчетного счета. Более того, Екатеринбург — один из городов, где будет запущен пилотный проект. Его суть в том, что при открытии расчетного счета конкретному клиенту программный робот сам заполняет максимальное количество полей в обязательной форме. Клиент называет только ИНН, все остальные сведения робот «подтягивает» из разных баз данных — из пенсионного фонда, из налоговой инспекции и других. Обработка и проверка информации роботом позволит полностью избежать ошибок, связанных с «человеческим фактором», а на всю процедуру — с момента прихода клиента в офис до открытия счета — потребуется максимум 35 минут.

— Когда можно ожидать внедрения боевой версии этого программного обеспечения?

— Запуск пилота в одном из наших офисов в Екатеринбурге запланирован на декабрь 2017 -го— январь 2018-го. Точный срок общего запуска в Свердловской области назвать сложно. Как правило, на подобное тестирование необходимо не менее трех месяцев.